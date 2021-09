Fin a los 10 años de fuga de Alison: una británica buscada por homicidio en EEUU y detenida en España tras salir en la tele

Con camiseta blanca y un pantalón vaquero. También con un característico moreno, como si de una habitante de la costa marbellí se tratase. Así se ha presentado ante la Audiencia Nacional, donde este jueves se ha celebrado la vista de su extradición, la británica Alison Gracey, con un semblante bastante lejano al aspecto que podría tener en el imaginario colectivo una mujer que ha conseguido estar diez años huyendo de la policía de los Estados Unidos. Esa década dorada, no obstante, terminó el pasado 4 de abril, cuando fue detenida en Bizkaia tras aparecer en un programa de televisión estadounidense titulado 'America's Most Wanted' (los más buscados de América), en la cadena Fox.

Gracey, de 54 años y natural de Irlanda del Norte, se encontraba en busca y captura desde el año 2011 acusada de homicidio involuntario y falsedad documental. Junto con su marido, también fugado, la británica dirigía una empresa de alquiler de barcos en Florida, donde hacían excursiones de buceo. El 18 de diciembre de ese año se hundió una de sus embarcaciones, llamada Get Wet ("Mójate"). Lo hizo con dos excursionistas que se quedaron atrapados en la cabina del bote, de apenas nueve metros. Uno se salvó. La otra, Aimee Rhads, de 36 años, falleció.

El suceso no fue casual, sino causal, según la Fiscalía. Y es que la embarcación "estaba en condiciones extremadamente malas para salir al mar". "Con frecuencia se llenaba de agua en mares agitados", sostiene el Ministerio Público en el escrito de acusación al que ha tenido acceso 20Minutos. Gracey y su marido no eran ajenos a estos problemas: dos años antes, las autoridades americanas les habían prohibido transportar a más de seis personas en la embarcación, aunque les permitieron seguir con el negocio. Ellos lo hicieron, pese a que sus trabajadores también les alertaron en varias ocasiones de que el barco "se inundaba durante los viajes porque fallaba la bomba de achique y las placas de la cubierta no eran seguras".

Ninguno de los dos se encontraba entonces en el lugar de los hechos, sino que estaban en Bahamas, abriendo una nueva tienda, según medios americanos. La Fiscalía estadounidense les acusó de un delito que, de acuerdo con nuestro código penal, sería el de homicidio involuntario, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel. "[Gracey] omitió las más elementales cautelas exigibles a quienes, por su condición de profesionales, deben tener una especial capacitación y preparación para el desempeño de sus funciones", apunta el fiscal.

No fue la única falta de ambos, sino que también fueron acusados de falsedad documental. Y es que, la legislación americana prohíbe que un extranjero (ninguno de los dos eran ciudadanos de los Estados Unidos) sea propietario de una embarcación como la que empleaban en su negocio. Es por ello que, y siempre bajo el relato de la Fiscalía, "convencieron a un empleado de su negocio para que firmara un certificado de titularidad de la embarcación con el fin de evadir la ley". Ese documento lo registraron con una factura de venta que resultó ser falsa, pues "en todo momento" tuvieron la titularidad de la barca.

Con esos cargos bajo el brazo, decidieron huir. En junio de 2015, fueron arrestados en Sint Maarten, una isla caribeña que pertenece a los Países Bajos. No obstante, las autoridades les pusieron en libertad bajo fianza a la espera de su extradición, pero volvieron a escapar. Según el programa de la Fox, se les vio por última vez en Francia en 2017. "Es rubia, pero puede haberse cambiado el pelo. Nació en Irlanda del Norte, por lo que tiene acento irlandés", narraba Yodit Tewolde, experta jurista, en un programa de televisión americano hace meses mientras mostraban la recreación de Gracey en 3D y daban vueltas a su silueta.

Alison Gracey, la fugitiva recreada en la FOX. America's Most Wanted

"Soy inocente"

Tras su detención en Bizkaia, el Consejo de Ministros dio luz verde en junio a que el expediente pasase a la vía judicial y este jueves se ha celebrado la vista en la sede de la calle Génova de la Audiencia Nacional, donde el juez ha escuchado a la Fiscalía y a su defensa para valorar si se la extradita a los EEUU para que sea juzgada allí, una decisión que se tomará en unos días. Ella, que ha necesitado intérprete al no hablar castellano, ha defendido su inocencia. "Soy inocente", ha dicho ante el magistrado y el fiscal.

No obstante, el Ministerio Público ha sido menos benevolente. Si la defensa ha alegado la prescripción de los delitos, la Fiscalía ha defendido que no es el mismo plazo en Estados Unidos. Además, el fiscal ha asegurado que la vista de extradición no debe entrar en cuestión de fondo (si es o no inocente), sino tratar si debe ser extraditada, lo que consideran que debe tener una respuesta afirmativa.

"No era necesario que estuviera allí ni que hubiera falsificado el documento para mantener la entrega a los EEUU", ha señalado el fiscal. Su defensa, no obstante, ha insistido en descargar responsabilidad sobre el capitán de la embarcación y ha asegurado que el resto de encausados "fueron juzgados y liberados". "Solicitamos que no se acuerde la extradición", ha concluido su abogada.