La víctima de la supuesta agresión homófoba en Malasaña ha reconocido ante la Policía Nacional que se trataba de una denuncia falsa y que las lesiones fueron consentidas. La Policía encontró varias incongruencias en su testimonio y al no encontrar imágenes de los ochos encapuchados ni testigos en la zona, los agentes volvieron a citar a la presunta víctima que tras un largo interrogatorio se derrumbó y confesó que su historia no era cierta.

El joven explicó que las lesiones son frutos de un encuentro social sadomasoquista que tuvo de manera voluntaria. Al parecer, intentó ocultarle una infidelidad a su pareja y por eso cuando le preguntaron en el hospital por el origen de las lesiones, mintió. Este miércoles, la historia de este joven de 20 se convirtió en la noticia del día. A raíz de este caso, miles de usuarios se movilizaron por redes y se convocaron manifestaciones para condenar el aumento de agresiones homófobas en los últimos tiempos.

Tras todo el revuelo, Ana Rosa Quintana ha abierto su programa de este jueves con la notica, el caso de Malasaña era una denuncia falsa. "No hubo ocho encapuchados, no hubo agresión, no hubo delito de odio. La agresión sufrida por el joven de 20 años en el barrio madrileño de Malasaña no existió", ha arrancado la presentadora. La comunicadora ha aprovechado su discurso para acusar al gobierno de Sánchez de usar este tipo de casos mediáticos para hacer campaña en contra del Partido Popular.

"La relación fue consentida y la denuncia, pues falsa. El Gobierno utilizó el caso como arma arrojadiza contra la oposición, olvidando que una denuncia es solo el principio de una investigación. Madrid se manifestó ayer contra los delitos de odio, que no podemos olvidar que la inmensa mayoría de esas agresiones son reales", ha comentado Quintana. Asimismo, la comunicadora ha pedido que se respete el derecho de intimidad de esta persona: "Al final es un chaval de 20 años cuyas circunstancias le corresponden a él y a su intimidad".

"Él no es el responsable de todo lo que ha pasado, porque hubiera sido un suceso más que la policía hubiera resuelto rápidamente como ha hecho, sino llega a ser porque la lucha fratricida política se ha metido por medio con irresponsabilidad. Porque al final, para denunciar un delito de odio, que se ha descubierto que no lo era pero sí los hay, y muchos, ha generado odio hacia la oposición y eso es absolutamente corresponsable", ha añadido la conductora del magazine matutino.