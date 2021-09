PSPV i Compromís esperen que les dimissions en Podem no afecten al Botànic per ser qüestions internes de partit

Així ho han indicat aquest dimarts els portaveus de PSPV-PSOE i Compromís a Les Corts Valencianes, Manolo Mata i Fran Ferri, respectivament, durant les seues compareixences davant els mitjans de comunicació en la Càmera autonòmica, on hi ha hagut aquesta jornada Junta de Síndics.

Mata ha confiat que les dimissions en l'òrgan de direcció de Podem no influïsquen en la gestió diària del Govern autonòmic i en la de les administracions valencianes. "Els partits democràtics tenen conflictes interns", ha assenyalat, al mateix temps que ha desitjat que Podem resolga "al més prompte possible" la seua situació.

El responsable socialista, que s'ha mostrat "respectuós amb la dinàmica interna dels partits", ha agregat que li sorprèn que aquests dies "ningú diu res" davant "el ball de cadires a la Diputació d'Alacant", governada pel PP.

Així, Mata ha considerat que no és necessari convocar la comissió de seguiment del Botànic, que s'ha reunit "quan hi ha hagut qüestions" que ho han requerit i ha apuntat que cal acostumar-se a "la pluralitat, que ha vingut a quedar-se" i que "és difícil de gestionar". "Ens reunim quan hi ha divergències grans entre els socis del Botànic o d'interpretació del pacte. No tenim res a dir, açò és un procés intern", ha declarat.

Amb tot, ha assegurat que el govern del Botànic "funciona bé" i ha repetit que el succeït en Podem són qüestions internes que no té a veure amb l'Executiu valencià. "Ells tenen els seus propis procediments interns de renovació i elecció de càrrecs, no és una qüestió de lideratge de la comunitat ni de l'Acord del Botànic", ha insistit.

"MOLT CONVENÇUTS"

D'altra banda, el portaveu de Compromís en Les Corts ha reiterat que confia que les dimissions en el si de Podem no influïsquen ni en la gestió de govern ni en la majoria parlamentària del Botànic. "És una qüestió orgànica. Espere que això no acabe afectant. Estic segur que no", ha dit.

"Tots els diputats i diputades que formem part d'aquesta coalició estem molt convençuts i decidits al fet que el Botànic continue, estiga reforçat i seguisca fent les polítiques que ha fet fins ara" per a "millorar la vida dels valencians", ha afegit Fran Ferri.

Des de l'oposició, la portaveu del PP, Eva Ortiz, ha descartat parlar de qüestions internes de partits en ser preguntada per les dimissions de Podem i ha asseverat que "cadascun ha d'arreglar les seues situacions en els seus partits i quan li corresponen". Després d'açò, ha desitjat "sort" a eixa formació perquè arregle la seua situació "de la millor manera possible", ja que els partits han d'"estar forts per a abordar els temes que se'ls posen per davant".

"SOTMÈS Al XANTATGE"

Des de Cs, Ruth Merino ha indicat que "el desitjable seria" que les dimissions i canvis en Podem no afectaren al Consell però ha lamentat que "eixim d'una i entrem en una altra amb aquest partit". "Aquestes mogudes internes poden afectar als valencians. Podem està en el Botànic i no volem que es vegen afectats els valencians", ha declarat, alhora que ha considerat que "l'episodi de Dalmau seria un moment" per a pensar si en el govern valencià "és necessari".

El portaveu de Vox, José María Llanos, ha mostrat respecte pel que ocorre en altres partits, en ser preguntat per les dimissions, encara que ha opinat que pareix que no es poden governar dins de Podem. Ha assenyalat que caldrà veure "si pel bé de la Comunitat el millor seria convocar eleccions i no estar sotmès al xantatge d'un partit com Podem".