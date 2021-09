PSPV y Compromís esperan que las dimisiones en Podem no afecten al Botànic por ser cuestiones internas de partido

Así lo han indicado este martes los portavoces de PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts Valencianes, Manolo Mata y Fran Ferri, respectivamente, durante sus comparecencias ante los medios de comunicación en la Cámara autonómica, donde ha habido esta jornada Junta de Síndics.

Mata ha confiado en que las dimisiones en el órgano de dirección de Podem no influyan en la gestión diaria del Gobierno autonómico y en la de las administraciones valencianas. "Los partidos democráticos tienen conflictos internos", ha señalado, al tiempo que ha deseado que Podem resuelva "lo antes posible" su situación.

Tras ello, ha comentado que en Podem hubo un cambio de portavoz también y ha expuesto que "las instituciones no lo están sufriendo". El responsable socialista, que se ha mostrado "respetuoso con la dinámica interna de los partidos", ha agregado que le sorprende que estos días "nadie dice nada" ante "el baile de sillas en la Diputación de Alicante", gobernada por el PP. "Cada vez se va un diputado provincial y es una inestabilidad orgánica", ha considerado.

Asimismo, al hablar de Podem ha aludido a la salida y relevo del Consell de su vicepresidente segundo y titular de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, miembros de ese partido y le ha dado normalidad. Ha considerado que su sustituto, Héctor Illueca, también de Podem "tiene las capacidades" necesarias y ha afirmado que las políticas de vivienda en la Comunitat Valenciana "se efectuarán según los acuerdos del Botànic" en esa segunda etapa.

"Un conseller ha manifestado que quiere irse y se ha buscado un relevo muy adecuado, con una persona con capacidad política", ha declarado. "Un conseller ha decidido abandonar su responsabilidad y así lo hace", ha agregado.

Manolo Mata ha considerado que no es necesario convocar la comisión de seguimiento del Botànic, que se ha reunido "cuando ha habido cuestiones" que lo han requerido y ha apuntado que hay que acostumbrarse a "la pluralidad, que ha venido a quedarse" y que "es difícil de gestionar". "Nos reunimos cuando hay divergencias grandes entre los socios del Botànic o de interpretación del pacto. No tenemos nada que decir, esto es un proceso interno", ha declarado.

Con todo, ha asegurado que el gobierno del Botànic "funciona bien" y ha repetido que lo sucedido en Podem son cuestiones internas que no tiene que ver con el Ejecutivo valenciano. "Ellos tienen sus propios procedimientos internos de renovación y elección de cargos, no es una cuestión de liderazgo de la comunidad ni del Acuerdo del Botànic", ha insistido.

"MUY CONVENCIDOS"

Por su lado, el portavoz de Compromís en Les Corts ha reiterado que confía en que las dimisiones en el seno de Podem no influyan ni en la gestión de gobierno ni en la mayoría parlamentaria del Botànic. "Es una cuestión orgánica. Espero que eso no acabe afectando. Estoy seguro de que no", ha dicho.

"Todos los diputados y diputadas que formamos parte de esta coalición estamos muy convencidos y decididos a que el Botànic continúe, esté reforzado y siga haciendo las políticas que ha hecho hasta ahora" para "mejorar la vida de los valencianos", ha añadido Fran Ferri.

Desde la oposición, la portavoz del PP, Eva Ortiz, ha descartado hablar de cuestiones internas de partidos al ser preguntada por las dimisiones de Podem y ha aseverado que "cada uno tiene que arreglar sus situaciones en sus partidos y cuando le corresponden". Tras ello, ha deseado "suerte" a esa formación para que arregle su situación "de la mejor forma posible", dado que los partidos tienen que "estar fuertes para abordar los temas que se les ponen por delante".

Preguntada por si puede afectar a la gobernabilidad en el Botànic esas dimisiones, Ortiz ha aseverado que esta "hace aguas desde el inicio y, sobre todo, en esta segunda legislatura" porque "no hay gestión, no hay sentido de la responsabilidad" sino "solo 'ximoanuncios', foto, moqueta, coche oficial y frases grandilocuentes".

"El cambio de sillones y de personas dentro de un gobierno, por desgracia no va a hacer que 45.000 personas y familias que no tienen acceso a una vivienda digan lo vayan a tener. Este gobierno está en crisis permanente", ha expuesto también en alusión a los cambios en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda.

"SOMETIDO AL CHANTAJE"

Desde Cs, Ruth Merino ha indicado que "lo deseable sería" que las dimisiones y cambios en Podem no afectaran al Consell pero ha lamentado que "salimos de una y entramos en otra con este partido". "Estas movidas internas pueden afectar a los valencianos. Podemos está en el Botànic y no queremos que se vean afectados los valencianos", ha declarado, a la vez que ha considerado que "el episodio de Dalmau sería un momento" para pensar si en el gobierno valenciano "es necesario".

El portavoz de Vox, José María Llanos, ha mostrado respeto por lo que ocurre en otros partidos, al ser preguntado por las dimisiones, aunque ha opinado que parece que no se pueden gobernar dentro de Podemos. Ha señalado que habrá que ver "si por el bien de la Comunitat lo mejor sería convocar elecciones y no estar sometido al chantaje de un partido como Podemos".