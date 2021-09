La Guàrdia Civil tornarà a rastrejar una zona de Manuel a la cerca del cos de Marta Calvo

El rastreig d'eixa nova zona, segons han confirmat a Europa Press fonts properes a la investigació, es duu a terme després de constatar els investigadors que el detingut va ometre en la seua declaració que havia estat en eixa zona de Manuel durant cert espai de temps durant eixe matí, un fet que sí que han pogut comprovar en tindre els resultats de la geolocalització del seu mòbil.

La jove va desaparéixer en Manuel, on residia el seu presumpte assassí, al novembre de 2019, després d'haver mantingut un contacte sexual amb ell. Una vegada detingut, Jorge Ignacio va declarar que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment va esquarterar el cos i va distribuir les seues restes per contenidors.

Ara, els investigadors han constatat que va mentir en la seua declaració inicial del lloc on va estar el matí següent a la desaparició de la xica i han pogut comprovar que va passar temps en una zona que serà ara registrada per agents de la UCO amb ajuda de la Unitat Canina per a tractar de donar amb alguna pista de la jove.

El passat mes d'agost van concloure els treballs de cerca del cos de Marta en l'abocador de Dosaigües, huit mesos després d'haver-se iniciat, després de l'anàlisi de milers de tones de brossa i sense cap troballa rellevant per part de la Guàrdia Civil, que sospita que el cadàver de la desapareguda no està allí, igual que sosté la família.

Famílies i víctimes del presumpte assassí de Marta Calvo van demanar el passat mes d'abril al jutjat que investiga les morts i els intents d'homicidi que s'atribueixen al detingut que ampliara les imputacions a nous delictes contra la salut pública i contra la llibertat sexual i que es tinguera en compte la circumstància agreujant de gènere en la seua actuació en considerar que actuava sota un "mateix patró": amb víctimes dones pel fet de ser-ho i amb intenció de deixar patent un sentiment de superioritat.

Presumptes víctimes de Jorge Ignacio han declarat que van mantindre relacions sexuals amb ell i que les va drogar i les va introduir cocaïna per les seues parts íntimes. Les acusacions de les 10 víctimes relacionades amb el detingut -tres d'elles mortes- li acusen de 33 delictes en total en sumar-li fets punibles relacionats amb els delictes contra la salut pública, la llibertat sexual i les figures agreujades dels delictes d'homicidi i/o assassinat.

Fins ara, el jutjat manté el procediment contra l'acusat per dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delictes d'homicidi en grau de temptativa; un delicte d'omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; un delicte de profanació de cadàvers i un altre d'agressió sexual.