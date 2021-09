Díaz Ayuso carga contra la ley Castells en la apertura del curso académico: "La universidad está en peligro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este martes el acto solemne de apertura del curso universitario, que en esta ocasión se ha celebrado en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III. Desde el aula magna de este centro, la presidenta ha agradecido la labor y el esfuerzo de la comunidad académica, que ha sabido adaptarse a los tiempos de pandemia, pero también ha aprovechado para cargar duramente contra la nueva ley de Universidades del Gobierno central, conocida popularmente como ley Castells, de la que ha dicho que "politiza" la institución y la pone "en peligro".

No es la primera vez que la líder del Ejecutivo madrileño crítica el proyecto abanderado por el ministro de Universidades, Manuel Castells. Ya la semana pasada, tras el primer Consejo de Gobierno del curso político, Díaz Ayuso aseguró que la ley era "sectaria" y cristalizaba el "asalto de Podemos" a la universidad".

En esta ocasión, desde el aula magna de la Carlos III y en presencia de todos los rectores de las universidades públicas madrileñas, la presidenta se ha despachado con más detalle sobre el proyecto, deteniéndose en los puntos que considera más perjudiciales: desde la "politización" de la universidad a la "falta de premio" al esfuerzo o a los cambios que aplica en el sistema de elección de los rectores.

"La universidad está en peligro y lo está porque se atacan todas sus bases, empezando por la más fundamental, que es la verdad", ha asegurado Díaz Ayuso. La ley Castells, según la presidenta, tiene como objetivo "perverso" el de "aislarla" de la sociedad "mientras se politiza, se infiltran ideologías, se favorecen endogamias y se entorpecen las vocaciones de profesores y alumnos". Para la presidenta madrileña es "necesario" que los profesores y los alumnos "trabajen libres de ideologías, de trabas burocráticas, de veleidades políticas".

"Esta politización abre el camino a los violentos, a los que quieren convertir las universidades en sus propios guetos, como ya demostraron en su día algunos partidos que hoy gobiernan en coalición en España", ha agregado Díaz Ayuso, en una clara alusión a Podemos, una formación que surgió muy vinculada al ambiente universitario, porque varios de sus fundadores, como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón, estaban vinculados al ámbito docente.

Además, la presidenta ha asegurado que el proyecto promueve la "irresponsabilidad" de los alumnos porque "desvincula" la concesión de una beca del esfuerzo en el estudio, porque establece un marco más "transigente" con los destrozos del patrimonio y el mobiliario en los campus y, sobre todo, porque la considera más permisiva con la copia y el plagio.

Estas circunstancias redundan, a su juicio, en una peor calidad de la educación superior. "Me preocupa que puedan atrapar a los jóvenes en la tiranía del no saber, en la tiranía de no conocer, en la tiranía de no discernir y ser críticos de no poder así elegir en libertad, de depender de otros", ha asegurado la presidenta.

A la líder del Ejecutivo tampoco le convence el sistema de acceso a las plazas de rector que establece la ley Castells pues considera que "menoscaba" su papel. La semana pasada ya aseguró que la reforma iba a permitir que los profesores que no son catedráticos puedan ser rectores, "cuando hasta la fecha para ser rector se necesitaba una excelencia más allá".

Bajada de tasas el próximo curso

Las críticas a la futura ley de Universidades han centrado la intervención de Díaz Ayuso en el acto solemne, pero la presidenta también ha tenido tiempo para anunciar en su discurso alguna medida, como la creación de una plataforma de promoción de la Comunidad de Madrid como destino universitario de referencia en España y el resto del mundo. Lleva por nombre UNInMadrid y ya está dando "sus primeros pasos”, de acuerdo con la presidenta.

"Vamos hacia una educación más flexible y personalizada donde se pueda elegir arrancar los estudios en Amberes, continuarlos en Roma y terminar con una especialidad en una universidad de Madrid", ha asegurado la líder del Gobierno autonómico.

Díaz Ayuso también ha recordado la rebaja de tasas que se aplicará en la educación superior desde el curso 2022-2023. Será del 20% en los estudios de grado y del 30% en másteres habilitantes. Esta medida supondrá que las universidades públicas madrileñas dejen de ingresar en matrículas alrededor de 44 millones de euros, pero el Gobierno autonómico ya ha anunciado su compromiso de restituir esa cantidad de fondos a los centros con recursos propios, para que las universidades no sufran un perjuicio con la rebaja de los precios públicos.