Leonardo DiCaprio elige Extremadura para su empresa de diamantes

Desde que protagonizase en 2006 la película Diamante de sangre, Leonardo DiCaprio, tan reconocido actor como profundo activista, se sintió repugnado por la obtención de diamantes en África en condiciones de semiesclavitud para financiar conflictos armados, por lo que decidió invertir, una década después (2015), en Diamond Foundry, una empresa de Sillicon Valley que produce la gema de manera sintética. Esa compañía recalará próximamente en Extremadura.

Específicamente, en Trujillo. La localidad cacereña cuenta con tal cantidad de sol y energía fotovoltaica que para los responsables han resultado factores determinantes para que finalmente sea el enclave elegido. "La disponibilidad de energía solar es bastante alta en Extremadura y deseamos que nuestra fundición se alimente con energías renovables", ha explicado en una entrevista con el periódico El País Martin Roscheisen, cofundador y director ejecutivo de Diamond Foundry,

La intención de la empresa es construir una factoría de alrededor de 30.000 metros cuadrados en el polígono de Arroyo Caballo. Allí se levantarían los reactores de plasma, que funcionan las 24 horas del día, así como una planta solar de 120 megavatios y una infraestructura de almacenamiento de 60 megavatios de potencia, aunque su ubicación aún está por confirmar.

La compañía, uno de cuyos lemas es "Just Diamond. No mining." ['Solo diamante. Sin minería.'], recalca además que no solo se destinará su fábrica a la joyería, sino que los diamantes tienen otros fines industriales. "Produciremos chips de cristal de diamante", ha matizado Roscheisen.

Según sus palabras, estos chips será utilizados "para hacer que los semiconductores sean más eficientes". "Una fracción de la producción también será destinada a la conocida como industria del diamante de nivel medio, grandes compradores en la India que sirven al resto de industrias que necesitan diamantes, incluida la joyería", ha detallado.

Fue en junio cuando se firmó el acuerdo entre Industria y la Junta de Extremadura y la empresa estadounidense, dando así trabajo directo a cerca de 300 personas. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, declaró entonces que "la región extremeña es el mejor lugar del mundo para poder llevar a cabo este proyecto" y puso en alza sus recursos naturales, algo que DiCaprio ha sabido valorar, como hace con otras tantas de sus empresas, en las cuales invierte, sobre todo, si crean proyectos innovadores que protejan el medio ambiente, cuiden de especies en peligro de extinción y asegura el futuro de comunidades amenazadas.