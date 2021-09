La reunión bilateral se salda sin acuerdo para la adhesión de Diputación al fondo de cooperación del Consell

Así lo han confirmado tanto el presidente del Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, como el director general de Administración Local del Consell, Toni Such, este lunes en Alicante tras reunirse para constituir la primera mesa bilateral entre ambas administraciones, un encuentro que se llevaba pidiendo desde hace 20 meses, según ha recalcado el líder 'popular'.

En declaraciones a los medios, ambos han confirmado que "difícilmente" llegarán a un acuerdo puesto que la corporación alicantina considera que la ley del Fondo de Cooperación "obliga" a las diputaciones a sumarse mientras que Such rechaza hablar de "obligatoriedad" y sí que destaca, por contra, la "coordinación" y "colaboración" con las instituciones de Valencia y Castellón y ha emplazado a Mazón a unirse el próximo año y a participar en el desarrollo de los criterios de la normativa.

Sin embargo, el dirigente 'popular' ha confirmado que la institución provincial se está planteando acudir a los tribunales por la cuestión de la "obligatoriedad" de la Ley y que así se lo ha trasladado a Such.

"Nosotros vemos que la Ley obliga, para nosotros es una imposición y entendemos que puede vulnerar la Constitución, por lo que no lo descartamos; nosotros no vemos la parte de la colaboración ni la coordinación, vemos que la Ley directamente obliga a las diputaciones", ha expuesto en la rueda de prensa.

En la misma línea, Mazón ha señalado que los distintos puntos de vista sobre este fondo algunos son "evitables, algunos mejorables y tratables" y mantienen una "clara discrepancia" en el punto de esa "obligatoriedad" de participación, donde no ve que se pueda avanzar.

CRITERIO DE REPARTO

Para Mazón, las diputaciones, como entes locales, "deberían ser receptores del fondo de cooperación y no aportadores" y se ha mostrado aliviado por haber abordado "con buena perspectiva que el criterio de reparto no beneficia a los pequeños municipios como sí hace el fondo alternativo que tiene la Diputación provincial, aunque en el borrador de Ley no fija un criterio concreto de reparto por lo que sería posible avanzar en ese camino".

Por su parte, Such ha lamentado que "por desgracia la Diputación de Alicante no se ha sumado de manera voluntaria en ninguno de los años" mientras que las de Valencia y Castellón "consideraron que era muy importante ayudar a los municipios a través de ayudas objetivas y de mecanismos que ayudan a crecer a los municipios más pequeños".

Así, en la comparecencia, ha solicitado de nuevo a la institución "que se incorpore a través de los remanentes", aunque ha agregado que "difícilmente vamos a poder llegar en estos momentos a un acuerdo después de cinco años de voluntariedad en el decreto de la propia Ley".

"En este sentido, yo no hablaría de obligatoriedad de la Ley sino de coordinación y colaboración entre las distintas administraciones para poner a disposición de los municipios recursos económicos de manera incondicionada, objetiva y equitativa", ha añadido.

No obstante, el director general considera que la colaboración entre las administraciones para favorecer a los ayuntamientos es un "elemento suficientemente importante como para hacer un esfuerzo de comprensión en esta materia" y ha emplazado a Mazón a una participación en el desarrollo de los nuevos criterios. "Espero y deseo que cuando haya que fijar los nuevos criterios para la nueva ley podamos compartirlos para que todo el mundo se sienta confortable con su desarrollo y nosotros lo vamos a intentar".

OTROS ASUNTOS

La primera reunión bilateral entre Diputación de Alicante y la Generalitat ha abordado otros asuntos relacionados con el resto de ayudas y fondos destinados a paliar los efectos sociales y económicos provocados por la covid-19, así como la llegada de fondos europeos y abordar la situación de las "competencias impropias" asumidas por la institución provincial.

Respecto a los fondos europeos, Mazón ha resaltado la "buena sintonía" al respecto y ha destacado que se ha trasladado una propuesta concreta "siempre pensando en los municipios de la provincia y de la Comunitat" que menor capacidad administrativa tienen para asumir las gestiones de los mismos.

"Hemos planteado a la Generalitat que las diputaciones podamos ser receptoras de fondos y poder ejecutarlos en nombre de los ayuntamientos que muchas veces no tienen la capacidad para ello", ha indicado.

Asimismo, ha añadido que se trata del "inicio de un camino y que vamos a avanzar en él" con una reunión este jueves para que las diputaciones sean receptoras y gestoras de "muchos millones de euros que son importantes para los municipios".

Por otro lado, respecto a las competencias impropias de la Diputación, Mazon ha explicado que se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de una mesa para las competencias de salud mental de la institución alicantina para que la operatividad y organización de estos profesionales sanitarios en la provincia "mejore".

"La pelota está en el tejado de la Generalitat, por lo que se trasladará a la Conselleria de Sanidad la posibilidad de iniciar el camino de estas competencias, siguiendo la misma estela que con los servicios sociales", ha expuesto Mazón.

También se ha abordado la situación de "déficit cultural" que sufre la provincia a juicio de la Diputación, la centralización de los servicios de información y coordinación de urgencias (CICU) así como proyectos fundamentales para potenciar el turismo de congresos en la provincia de Alicante con las sedes previstas Alicante y de Elche.

Por último, Such ha detallado respecto a las ayudas paréntesis que se han distribuido más del 70% de las ayudas en la provincia a través de los distintos ayuntamientos, aunque faltan "algunos municipios" que cuentan con más autónomos y empresarios a los que se "ayudará y dotará" con recursos económicos.