La Policía Local impone siete sanciones a fallas y emite 251 denuncias por petardos en los actos de 2021

Cano, que ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de estos actos, ha afirmado que ese comportamiento ha ayudado a que las celebraciones transcurrieran bien, teniendo en cuenta que "al fin y al cabo, el motor, el generador de la fiesta son las comisiones". "Si las comisiones no hubieran respondido, todo hubiera sido mucho más difícil", ha expuesto.

De la actividad de la Policía Local entre el 1 y el 5 de septiembre en València se desprenden también 658 servicios humanitarios, la interposición de 251 denuncias por infracciones relacionadas con el uso de petardos y la de siete denuncias a locales de venta de material pirotécnico tras las 59 inspecciones que ha hecho.

Respecto al botellón, Aarón Cano ha afirmado que "es evidente" que ha habido pero ha destacado que los actos falleros "no han sido generadores de botellones". "No ha habido un repunte en la ciudad. Además, no han generado ningún problema de orden público ni de seguridad ciudadana; hemos abordado estas pequeñas concentraciones y se han disuelto rápidamente", ha subrayado.

Cano ha agregado que entre el miércoles y el domingo se han interpuesto 60 denuncias por infracciones relacionadas con este asunto. En cuanto al cumplimiento del toque de queda, fijado hasta la pasada madrugada a partir de la 1.00 horas, el edil ha aseverado que "la gente ha entendido que tenía que volver pronto a sus casas y lo ha cumplido". "Esto ha generado que a la 1.00 o 1.30 horas València era una ciudad tranquila en plenas fallas, salvo casos aislados", ha subrayado.

La Policía Local de València ha puesto también estos días 27 denuncias por delitos contra la propiedad; 157 por conflictos de convivencia, y 148 por infracciones relacionadas con la ordenanza municipal de ruido.

"Bajo mi punto de vista, ha salido muy bien. Creo que hemos demostrado a toda la ciudadanía valenciana, a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana y al resto de España, que somos capaces de llevar a cabo este tipo de eventos. De alguna manera, hemos mostrado al resto que es posible hacerlo", ha agregado el responsable municipal sobre el desarrollo de los actos falleros de 2021.

"De una manera más o menos aceptable y buena, sin grandes controversias, sin grandes crisis, lo hemos llevado con humildad, como hemos podido pero mal, lo que se dice mal, no lo hemos hecho. Hemos sido coherentes en estas fiestas", ha indicado.

No obstante, Aarón Cano ha descartado hacer "discursos triunfalistas" y ha manifestado que hay que esperar "a mediados" o "a finales de septiembre" para ver "los datos de contagio" de la Covid-19 y ver si tras las celebraciones falleras se mantiene la curva en descenso".

El edil ha valorado que se hayan podido celebrar las fiestas para "cerrar un ciclo" el ejercicio fallero de 2020 y desarrollar el de 2021, así como la ciudadanía haya podido ver "que estamos dando pasos para volver a la situación de anterior a pandemia".

"La ciudadanía debe saber que ese esfuerzo que está haciendo desde hace un año y medio está dando sus frutos. No podemos caer en la desazón. La línea general de la gestión de la pandemia en la Comunitat Valenciana y en València se está cumpliendo y el esfuerzo a la ciudadanía tiene que verse en un retorno poco a poco a la normalidad", ha argumentado.

El titular de Protección Ciudadana ha resaltado la "responsabilidad" y "seriedad" mostrada en general en estos actos falleros aunque se haya producido alguna excepción y ha instado a mantener "educación" y concienciación para cumplir normas.

"SERIEDAD"

Por lo que respecta al desarrollo de actos como las 'mascletaes', los castillos de fuegos artificiales, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados o la 'cremà', todos ellos con cambios respecto a otras ediciones que han obedecido a las restricciones por la pandemia y al objetivo de evitar contagios, ha insistido en que ha habido "un resultado muy positivo".

"En ocasiones nos han dejado imágenes tristes como en el caso de la ofrenda -celebrada a puerta cerrada y sin público-, pero que demuestran la seriedad en el cumplimiento de las medidas", ha expuesto Cano, además de felicitar a la ciudadanía en general "por su comportamiento" y a los cuerpos de seguridad y de emergencia por el trabajo realizado.