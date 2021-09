Dani Rovira habla sobre cómo ha cambiado después del cáncer: "Soy una versión 2.0 de mí mismo"

La vida de Dani Rovira vuelve a estar llena de compromisos profesionales tras el parón de la pandemia. Ha participado en la película Jungle Cruise, en octubre estrenará una nueva y este fin de semana ha sido galardonado por su trabajo en La noche D, cuya segunda temporada llegará pronto. Sin embargo, los duros meses que pasó tras ser diagnosticado con cáncer siguen estando muy presentes.

En la ceremonia de clausura del FesTVal de Vitoria, al que el cómico acudió por primera vez para poder recoger el premio, ha hablado con los periodistas muy animado sobre su nueva actitud ante la vida.

Sobre la película de Disney, la definió como una "experiencia maravillosa": "Ir allí y que me golpee Dwanye Johnson no lo olvidaré nunca, no me he lavado las zonas donde él me golpea" cuenta entre risas. "Y Emily Blunt es un amor, una maravilla", añade.

Sobre su salud también bromea: "Ahora si me pilla La Roca le reviento yo a él". El actor no ha parado de entrenar y cuidarse desde que finalmente superó el cáncer y se siente cómo nuevo.

Asegura que la experiencia le ha cambiado: "Uno sigue siendo el mismo, pero con una cosa así te replanteas muchas cosas y te autoconoces", ha reflexionado. "Ahora desde la distancia y estando sano, en cierta manera tengo que dar las gracias a muchas cosas que me han pasado porque te hace clic la cabeza y hay un 2.0 de uno mismo", ha confesado.

Asegura estar "feliz" y que jamás olvidará lo que pasó. "Me ha hecho afrontar todo lo demás de otra manera, me ha obligado a aprender", ha reconocido ante los periodistas, que también le han preguntado sobre su posible relación con Ana Guerra.

Los rumores apuntan a que la cantante y el malagueño podrían haber comenzado una relación, pero Rovira se ha negado a dar ninguna declaración. Mientras huía de las respuestas personales, ha mostrado su acuerdo con una de las reporteras que resaltaba que la canaria era "muy guapa". "Hombre, claro que sí", han sido sus únicas palabras sobre el tema.