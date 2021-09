Puig sobre la quantia de la pujada de l'SMI: "Dignitat màxima enfront de salari mínim"

Sobre aquest tema, Puig, després de la roda de premsa de la Comissió interdepartamnetal per a aprovar la desescalada, ha comentat que l'import de la pujada de l'SMI "no pot ser un carrusel", però "el que sí que està clar és que hi ha un compromís del Govern avançant cap a un horitzó, crec que que cal cobrir-ho i és molt important que el salari mínim tinga la major dignitat possible". "Dignitat màxima enfront del salari mínim", ha reclamat.

Per tant, ha considerat que el camí que està introduint per part del Govern de complir aquest compromís d'avançar cap a un SMI "cada vegada més digne és absolutament destacable". "Ho recolze sense cap tipus de fissures".