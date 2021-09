Cvirus.- Puig: "La Comunitat ha donat una imatge positiva i ha demostrat que pot organitzar actes com les Falles"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Comunitat Valenciana "ha demostrat que pot organitzar actes com les Falles" i ha donat "una imatge positiva" a Espanya ja que no s'han registrat aldarulls durant les celebracions. Per açò, la Conselleria de Sanitat estudiarà des d'ara amb la resta de festes populars com poder celebrar-les "amb la màxima seguretat possible".