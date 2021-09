Accesorios de moda para este otoño que son un 'must have'

Las temperaturas bajan y el cambio de estación está cerca, eso significa que las nuevas tendencias están a la vuelta de la esquina. Para este otoño, los accesorios juegan un papel fundamental y serán la clave para construir nuestros looks del día a día.

Las pasarelas son la mejor fuente de inspiración y las colecciones de otoño-invierno 2021 nos dieron las pistas de los accesorios que no pararemos de llevar esta nueva temporada.

Zapatos de plataforma

Versace nos los presentó en su último desfile virtual y ahora no podemos sacarnos de la cabeza la imagen de Bella Hadid con aquellas plataformas setenteras fucsias. Las plataformas con tacón ancho vuelven a nosotros, pero en su versión más neón y llamativa, aunque no olvidaremos de ellas en color negro.

Pañuelos en la cabeza

Audrey Hepburn se convierte en la musa del otoño y su look de pañuelo en la cabeza con gafas de sol será un must have según pregona Max Mara. Aunque durante este verano los hemos llevado a modo de top, para esta nueva temporada nos lo podremos sobre la cabeza y lo combinaremos con unas gafas XXL.

Perlas

Moschino nos demostró que las perlas vuelven para elevar cualquier look, sin embargo, y para no caer en el estilo preppy, apilaremos varios collares a la vez para darle un toque más trendy.

Boinas

El estilo parisino se apodera de nuestro armario y hace de las boinas un accesorio imprescindible, colocadas ladeadas en nuestra cabeza. Dior nos dejó esta inspiración durante la semana de la moda de Shanghái en la presentación de su colección Fall 2021.

Botas de goma

A finales del invierno del año pasado se nos presentaron las botas de goma para hacer frente a las lluvias de la primavera, sin embargo, no tuvimos el tiempo suficiente para disfrutarlas como es debido. Con las lluvias del otoño las recuperamos de nuestro armario, creando looks prácticos y en tendencia.

Pañuelos en el pelo

Además de en la cabeza, también incorporaremos los pañuelos a nuestros peinados. En moños, coletas o como más nos guste, las nuevas tendencias nos animan a incorporar el pañuelo en todos nuestros looks. Por su parte, Dior nos propone llevarlo entremezclado en nuestras trenzas para darles una nueva dimensión.