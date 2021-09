Ribó se muestra seguro de que las Fallas no tendrán "un reflejo significativo" en el aumento de casos

Ribó, en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press,se ha referido a la celebración mañana de la reunión del mesa Interdepartamental para aprobar cómo será desescalada en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha comentado que "evidentemente a todos nos gustaría que se pudiera ir liberando poco a poco" las restricciones. No obstante, recomienda "no hacer las cosas bruscamente" sino una desescalada "poco a poco para no tener en un momento determinado dado que tener que dar marcha atrás, como esta pasando en algún momento".

"Yo creo que es mejor ir destensando poco a poco, a la vez que se va vacunand oy con prudencia. Desescalemos, pero desescalemos con prudencia", ha reclamado. En cualquier caso, ha recalcado València "hará, como siempre" lo que las autoridades sanitarias.