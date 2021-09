Qué causas están detrás de las intensas trombas de agua como la caída en Toledo

El director del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Daniel Sempere, ha asegurado que la causa de las trombas de agua que han tenido lugar esta semana en distintos lugares de la geografía española se debe al importante aumento de la temperatura del mar como consecuencia de la ola de calor del pasado mes de agosto y el posterior período de enfriamiento de la Tierra.

Sus palabras coinciden con las de otros expertos que explican que en este momento "la temperatura de la superficie del mar" se encuentra "un grado por encima de lo que le correspondería en esta época", lo que provoca que el agua se evapore más y la cantidad de vapor sea mayor en la atmósfera. "Por ello hay más cantidad de agua para poder precipitar", aseguran.

El experto en hidrometeorología explica que los modelos meteorológicos actuales no tienen acoplada la variable de la temperatura de los mares, de forma que no han tenido la capacidad de hacer la predicción del temporal y los expertos no han podido prever unas tormentas tan intensas como las que se originaron finalmente, causando inundaciones en Toledo, Castellón y Tarragona, y ha hecho un llamamiento para modernizar la red de radares meteorológicos.

Sempere ha recordado que, con el cambio climático, las catástrofes relacionadas con el clima son cada vez más frecuentes, como demuestran las inundaciones de Mallorca en 2018, el temporal Gloria en 2020 y los aguaceros de esta semana, algo que continúa en la línea de lo que señalan otros expertos que aseguran que este tipo de fenómenos no son aislados, sino que es muy probable que vuelvan a producirse.

Para el director del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la UPC, el cambio climático ya "es inevitable", por lo que recomienda "crear conciencia de que a partir de ahora tendremos que convivir con él", es decir, con desastres meteorológicos cada vez más frecuentes y dañinos.

Además, señala que no se trata de un fenómeno aislado, sino que es un proceso y que en la ribera mediterránea donde vivimos está cambiando el clima.

"Solo piensan en la prevención del cambio climático, cuando lo que hay que hacer es pensar ya en una adaptación", sugiere Sempere.

Uno de los aspectos importantes para Sempere es hacer "análisis de las zonas de riesgo y evaluarlas" para posteriormente mover las viviendas e industrias edificadas en las zonas susceptibles de ser inundables, medidas que ya se han tomado por ejemplo en Países Bajos.

Reconoce que esta medida supondría una transformación social muy importante "porque nadie quiere irse de su casa", por lo que apunta que, para hacer esta transformación, se requiere de "un esfuerzo comunicativo muy grande". Y aconseja transformar las formas de predicción actuales en servicios de información más sencillos de comprender: "Hay que traducir la previsión del tiempo a las consecuencias que esta pueda tener", dice.

Según este experto, en una situación ideal, en un futuro se podrá avisar con tiempo y que cada zona o barrio tenga un plan de acción para implementar en caso de inundaciones.