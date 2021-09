Falles.- Les llàgrimes tornen a la Plaça de la Verge en l'Ofrena de setembre

Així, les comissions falleres completaran l'Ofrena en tres jornades en incloure's, per primera vegada, una desfilada matinal, una altra de les novetats que ha portat el coronavirus a aquests actes, sobre els quals encara pesa el toc de queda a la 1.00 hores, per la qual cosa, necessàriament, no es perllongarà fins a entrada la matinada, com ha sigut l'habitual en les falles prepandèmia.

El recorregut és tancat, sense públic per evitar aglomeracions i amb variacions per les obres en la Plaça de la Reina, per on les comissions no podran passar. Així, enguany, les falles que solien anar pel carrer de la Pau faran l'itinerari fins a la Plaça de la Verge pels carrers del Mar i Avellanes; i els que anaven per Sant Vicent recorreran Quart, Cavallers i la Plaça de Manises fins a arribar a la imatge de la patrona per a entregar els seus rams.

El sector Pla del Remei-Gran Via ha sigut el primer a eixir, a les 17.00 hores per la Via 1, amb la falla d'Almirall Cadarso-Comte d'Altea, mentre que el dia ho acabarà Poblats del sud, amb la comissió Jesús Morante-Borrás Caminot. Per la via dos comença el sector de Campanar i conclouran la jornada a les 23.30 hores les Cases Regionals; Juntes Locals i a les 00.05 hores està previst el pas de la Fallera Major Infantil de València, Carla Garcia, i la seua cort, la Junta Central Fallera i la Banda Municipal.

El dissabte començarà a les 9.00 hores amb el sector de Quatre Carreres en la via 1 i Benicalap en la 2, mentre que la vesprada del dissabte arranca a les 18.00 hores amb Pla del Reial-Benimaclet a la 1 i Creu Coberta a la 2. La jornada la tancaran a les 23.15 hores Cases regionals, entitats convidades, i a les 23.40 hores es preveu el pas de la Fallera Major, Consuelo Llobell i la seua cort.

El mantell de la imatge de la Verge dels Desemparats, instal·lada enfront de la Basílica, es confeccionarà en aquesta ocasió "sense un dibuix previ", la qual cosa suposa remuntar-se als orígens, en 1987, quan es va estrenar l'estructura de fusta de la patrona.

Així, la part del pit de la Mare de Déu es vestirà amb flor blanca, i la resta amb els rams d'altres colors a mesura que arriben, segons ha explicat el coordinador dels 'Vestidors', Josep García Bosch. Una de les raons és que setembre és mala època per a usar clavell, el desconeixement dels rams que hi haurà i, sense aquesta previsió, no es pot seguir un disseny previ.

TORNADA A 1987

Per eixe motiu, la "novetat principal" és que enguany els vestidors de la Verge es remuntaran a 1987, quan es va instal·lar per primera vegada el cadafal i se n'anaven col·locant els rams a mesura que arribaven. Els vestidors posaran la flor blanca que vaja arribant en la part del pit i la resta de rams que no siguen d'eixe color es col·locaran a mesura que arriben, des de la part superior de la imatge fins a la inferior.

L'Ofrena de flors a la Mare de Déu és un dels actes més icònics de les Falles encara que aquest enguany, a causa de la situació sanitària, serà sense públic i obligarà els fallers a desfilar en files d'un màxim de quatre persones, encara que amb indumentària "més lleugera", i tindrà un recorregut diferent a l'habitual per les obres que es desenvolupen en la plaça de la Reina.

Les normes de desfilada de Junta Central Fallera (JCF), recollides per Europa Press, estableixen unes "regles comunes" per a totes les comissions, organismes i entitats convidades a participar en l'Ofrena i que busquen "l'uniformitat en la desfilada" per a aconseguir, "a causa de la complexitat en la seua planificació", un desenvolupament de l'acte "el més lúcid i organitzat possible".