Diputación.-Diputación abre la convocatoria para participar en el Concurso Maratón 48x3 de Fical

Es una de las iniciativas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que fomenta la creatividad y la producción audiovisual entre los autores almerienses.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha recordado que este concurso se retoma en la nueva edición. Se trata de una de las actividades más originales e interesantes de nuestro festival porque con ella damos la oportunidad a los almerienses de participar en un certamen que les permite profundizar en las principales fases de creación de una obra audiovisual".

Este Concurso-Maratón está destinado a aquellas personas, mayores de edad, residentes o nacidas en la provincia de Almería.

Para poder participar se tendrá que presentar junto con la solicitud una obra audiovisual anteriormente dirigida por el director o directora del proyecto.

No podrán participar en esta edición equipos que hayan sido premiados en las tres ediciones pasadas de esta actividad. El plazo para inscribirse finalizará el 7 de octubre de 2021.

En caso de anexar un dvd o soporte digital similar a la inscripción, se tendrá que entregar antes de las 14 horas del 7 de octubre de 2021 en la 1ª planta de la sede del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería en la plaza Bendicho (Almería).

Un comité, formado por profesionales del medio y miembros del equipo organizador del Festival, seleccionará a los equipos participantes.Se valorará el valor artístico y la originalidad de la obra audiovisual presentada.

El Concurso-Maratón 48x3 se compone de tres fases: guión, grabación y edición. En cada una de ellas, los equipos participantes contarán con la ayuda formativa de un/a asesor/a profesional que supervisará adecuadamente su trabajo.

La primera fase, la escritura del guión, se llevará a cabo entre las 10,00 horas del 23 de octubre de 2021 y las 10,00 horas del 25 de octubre de 2021.

Dentro de esta fase, se realizará un taller de guión durante los días 30 y 31 de octubre de 2021 con un cualificado cineasta nacional, a fin de analizar y mejorar los guiones redactados. Los definitivos se entregarán el lunes, 1 de noviembre, antes de las 10 horas.

La segunda fase, la grabación, se realizará desde las 8,00 horas del 6 de noviembre de 2021 y las 8,00 horas del 8 de noviembre de 2021.

Los equipos aportarán sus cámaras, el correspondiente soporte de grabación y equipos de sonido. Previamente al inicio de esta fase, el viernes, 5 de noviembre de 2021, antes de las 19,00 horas cada equipo tendrá que presentar el plan de rodaje.

La tercera fase, la edición, se efectuará los días 13 y 14 de noviembre de 2021 en un estudio con equipos que podrán disponer de softwares de edición Final Cut Pro X, Adobe Premiere o DaVinci Resolve.

Los cortometrajes que se realicen se proyectarán dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Almería. Un jurado otorgará un premio 1.200 euros al mejor cortometraje realizado.

La entrega del trofeo al equipo premiado se efectuará en una de las galas que se programen en el Festival. El premio no se podrá dejar desierto. No se otorgarán menciones especiales ni se concederán premios ex aequo.