Belén Esteban revela qué ha hecho con el dinero de los premios de los 'realities' que ha ganado

Belén Esteban lleva décadas ostentando el título de 'Princesa del pueblo', y no es para menos. Desde que llegó a los medios como novia de Jesulín, ha arranco aplausos y vítores por su personalidad campechana y su forma de hablar natural y desenfadada. Y quizá este gran aluvión de fans que se ha ido ganando es lo que ha conseguido que gane tantos realities.

Si hay un programa de telerrealidad que destaque en la carrera de la tertuliana, ese es GH VIP 3, una edición que fue un antes y un después en su vida por todas las polémicas que generó y la crispación que ocasionó entre sus compañeros de Sálvame.

Sin embargo, hay otros concursos que también figuran en su carrera de vencedora: ¡Más que baile!, La última cena y Sálvame Fashion Week. Estos tres reality-talents los ha ganado la de Paracuellos, por lo que se podría decir que es la verdadera reina de los realities de Telecinco.

Pero varias victorias también conllevan otra consecuencia: varios premios económicos ganados. ¿Qué ha hecho Belén Esteban con todo ese dinero conseguido? Pues este jueves lo confirmó en Sálvame.

"Todos los realities que he ganado, he donado el premio", reveló. "A mí se me pagaba un sueldo por trabajar", añadió.

En 2010, la ex de Jesulín ganó ¡Más que baile! y se hizo con 30.000 euros que donó al Hospital San Rafael, para la unidad de niños muy especiales, tal y como confirmó al vencer: "Yo solamente he querido ganar por mi ONG, y gracias a Dios lo he conseguido, por mí y por todos ustedes".

Del mismo modo hizo con su victoria en GH VIP 3 y los 100.000 euros que obtuvo. "Lo quiero donar a Sor Lucía, que lucha por la pobreza infantil, al Padre Ángel, Caritas y al hijo de nuestra compañera Lola que tiene parálisis cerebral y necesitan el dinero", contó en 2015 en la final del reality.

En Sálvame Fashion Week, la victoria no conllevaba un premio económico, pero sí en La última cena. Belén Esteban ganó la primera edición junto a Jorge Javier Vázquez, lo cual hizo que consiguieran 20.000 euros, que en esta ocasión ya iban destinados para una causa benéfica.

La ex de Jesulín eligió donar su parte, 10.000 euros, al Banco de Alimentos de España para ayudar a todas las familias afectadas por el coronavirus.