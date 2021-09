Belén Esteban responde a Chari Lojo después de que dijera que fue una "tortura" convivir con ella en 'GH VIP 3'

El año 2015 fue un antes y un después en la carrera televisiva de Belén Esteban, pues participó en GH VIP 3 junto a otros concursantes famosos que disfrutaron y sufrieron con ella. Sin embargo, algunos de ellos no guardan un buen recuerdo de ello.

Una de ellas ha sido Chari Lojo, exconcursante de GH que entró en la casa de GH VIP tras el abandono de Kiko Rivera. La gaditana, ahora reconvertida en funcionaria de prisiones, concedió una entrevista con Outdoor en la que se despachó a gusto con la colaboradora de Sálvame.

"Vivir con ella fue una tortura. No conozco persona más egocéntrica. Belén está acostumbrada a tener todo lo que quiere, a ser la protagonista allá por donde va y a que nadie le diga absolutamente nada", sentenció. "Se cree que está por encima del resto y que su opinión es la que impera. Y yo no iba a hacer lo que ella quisiera. Estaba claro que mi presencia no le iba a gustar".

"No puedo comprender cómo alguien puede apoyar a una persona maleducada, inculta y que encima se enorgullece de ello", añadió. "De todos modos, creo que no es mala persona y cuando hemos coincidido después de GH VIP hemos tenido un trato cordial".

Este jueves, el programa del corazón se puso en contacto con ella y mantuvo su opinión sobre su excompañera: "Ella tenía su grupo y estaba acostumbrada a que todos hicieran lo que quería".

"Todo el día quejándose, quería que la expulsaran", sostuvo. "No hacía mucho por convivir. Para mí no fue compañera, es amiga de sus amigos y, del resto, inexistente. Es egoísta".

"Era la princesa y su séquito", continuó. "Su victoria me pareció injusta, porque el programa se basaba en convivencia, compañerismo, solidaridad, y eso son valores que no cumplía ni por asomo".

Belén Esteban es hipnótica, podría pasarme horas viendo como se expresa #yoveosalvame pic.twitter.com/901W0HGQrN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 2, 2021

Por su parte, Belén Esteban prefirió intentar pasar por alto esas críticas para no darle mayor importancia a su excompañera de concurso. "Nada Chari, te mando un beso. Espero que la vida te vaya muy bien, cariño. No tengo nada que decirte", contestó.

"Es que sé lo que pasa. Ha salido en varios medios hablando de mí, pues ya ha conseguido que la llamemos y lo próximo será traerla. Pero te juro que no voy a entrar en nada, que digan lo que quiera", declaró la 'Princesa del pueblo'. "Es una experiencia que viví, estuve acertada o no, pero no voy a venir ahora a que me pongan vídeos de GH, es una etapa de mi vida cerrada".