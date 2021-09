Bengoa, Margarita del Val... Las predicciones de los expertos sobre el coronavirus las próximas semanas

Con el final del verano y de las vacaciones de la mayoría de españoles, la pandemia de coronavirus entra en una nueva etapa en la que existen más interrogantes que respuestas acerca de cómo se va a comportar el virus en el contexto de la mayor parte de la población vacunada.

Dos de los expertos más mediáticos en España, Rafael Bengoa, el exconsejero de Sanidad del Gobierno vasco y exdirector de Sistemas de Salud de la OMS; y Margarita del Val, investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han compartido recientemente sus visiones al respecto.

Bengoa, en declaraciones a Radio Euskadi, vaticina que "buena parte de la infección va a estar en las escuelas", y ha advertido de que la variante delta "se va a fijar en dos grupos": los menores de 3 a 12 años y en los adolescentes de 12 a 18 años.

El médico vasco dice que la relajación de las restricciones es posible, pero con cautela, y cree que no se puede hacer como con las anteriores olas, "de forma precipitada y eliminar restricciones".

En el Plan de Protección Civil de Euskadi (Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI) busca el equilibrio entre las vacunaciones y las restricciones: "Con las dos cosas a la vez, tendremos un cierto control sobre la pandemia, si empezamos a desescalar, quitamos todas las restricciones y nos basamos solo en la lógica de vacunas, no la vamos a controlar".

"Si empezamos a desescalar, quitamos todas las restricciones y nos basamos solo en la lógica de vacunas, no la vamos a controlar"

Respecto a los colegios, Bengoa afirma que es "acertado recuperar lo extraescolar exterior" y ha manifestado que lo que más le preocupa es "saber cómo está montado el interior, si hay suficiente ventilación, si hay medidores de CO2". Ha añadido que "no es lo mismo tener los niños en las escuelas con la variante Delta que con otras variantes porque es más contagiosa y más todo".

Por eso, el médico vasco alerta de que "los adolescentes de 12 a 18 años no están todos vacunados ni mucho menos y a los más pequeños no se sabe si les va a vacunar o no. ¿Dónde está el delta ahora? En esos dos grupos, es donde se va a fijar", dijo.

Bengoa cree que es necesario que se refuercen los controles en los colegios "con ventiladores allí donde son necesarios y seguir abriendo ventanas". El médico alerta de la bajada de las temperaturas "le conviene al virus". "¿Y dónde va a estar ocurriendo una buena parte de la infección? En las escuelas", sentenció.

Sobre la inmunidad de rebaño, Bengoa considera que "desescalar delta no es lo mismo que desescalar las variantes anteriores". El médico cree que ya se acepta "que se va a quedar como otros virus". "Y, al aceptar convivir con el virus, no hay inmunidad de rebaño per se porque básicamente no puedes pensar en una erradicación", dijo.

La opinión de Margarita del Val

Por su parte, Margarita del Val dijo esta semana que "las oleadas van a seguir. En cuanto entre un poco de fresco por las noches, vamos a empezar a meternos en interiores y llegará una nueva a finales de septiembre".

Por fortuna, la mortalidad será menor: "Cada vez habrá mas asintomáticos por estar vacunados e infectarnos sin darnos cuenta. El indicador pasará a ser la cantidad de fallecidos, que llega más tarde, y el de hospitalizaciones y casos graves".

Según Del Val, "este virus se va a quedar con nosotros. Nos vamos a infectar todos antes o después, seguro". "A los que no se quieren poner la vacuna les recuerdo que el riesgo personal de infección y de gravedad es el mismo que hace seis meses, un año o el inicio de la pandemia", dijo Del Val.

"El vacunado es el que está protegido. Los vacunados podemos contagiar la infección, no somos ese escudo que proporcionaría una buena inmunidad colectiva", añadió.