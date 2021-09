El PP exige a Sánchez "que apruebe el baremo de discapacidad que el Gobierno del Partido Popular dejó listo"

González subraya la necesidad de su puesta en marcha "para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad, que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad".

Para el Partido Popular, el actual baremo "se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados. Además, hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan, sobre todo, a la discapacidad orgánica".

El nuevo baremo, adaptado al modelo social de derechos humanos, contempla la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados. De igual modo, el baremo que rige actualmente "se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica".

La senadora riojana recuerda que el Partido Popular inició los trabajos con el sector de la Discapacidad, consiguiendo consensuar, en 2017, entre las organizaciones de la discapacidad articuladas en torno al CERMI, con el Gobierno y las comunidades autónomas, un nuevo baremo adaptado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

"Un baremo que incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, pero, a día de hoy todavía no se ha implementado", censura González.

No obtener el certificado de discapacidad se traduce en falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones, dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, pérdida de amistades y relaciones por la dificultad de relacionarse con el entorno y la aparición de otro tipo de patologías por el no reconocimiento de ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo.