La nueva canción de Kanye West revela sus infidelidades hacia Kim Kardashian

Kanye West continúa batiendo récords con el estreno de su nuevo álbum, que está dando bastante que hablar sobre el final de su relación con Kim Kardashian. Su última canción, Hurricane, ha sido la guinda del pastel: entre sus letras se encuentran insinuaciones del músico, quien parece admitir que habría engañado a su esposa después de que diera a luz por segunda vez.

"Aquí voy actuando como si fuera demasiado rico, aquí voy con una nueva chica y sé cuál es la verdad. Todavía jugando después de dos hijos, es mucho para digerir cuando tu vida siempre se mueve", deja caer el rapero entre los versos.

Como parte de su décimo álbum de estudio, Donda, recientemente publicado, el rapero parece confesar alguna infidelidad hacia Kim Kardashian y lo hace poniendo por testigo a todos sus oyentes.

Según ha confesado una fuente a la revista People, estas letras son "en cierto modo el testimonio de todo lo que Kanye hizo mal, su disculpa y la asunción de responsabilidades".

No sería la primera vez en la que el cantante se ve envuelto en rumores sobre infidelidades: ya en enero recorrió por redes el rumor de una posible aventura entre West y el maquillador Jeffree Star, cuando todavía estaba en su relación con Kardashian.

Hurricane no es el único tema del nuevo álbum del que fuera aspirante a la Casa Blanca que parece hacer referencia a Kim Kardashian. En las letras de Lord I need you, West parece aludir a la que fue su pareja y a cómo hizo apariciones en sus fiestas junto a sus cuatro hijos: "El tiempo y el espacio son un lujo, pero viniste aquí para demostrar que sigues enamorada de mí".

Mientras que la influencer, quien también ha compartido la nueva canción en su Instagram, parece seguir adelante con su proceso de divorcio, West está superando el récord marcado previamente por Taylor Swift en cuanto a las 95 millones de reproducciones conseguidas en su primer día de streaming de Donda, donde no duda en sincerarse sobre toda su situación familiar.