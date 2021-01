Jeffree Star aclara los rumores sobre su romance con Kanye West: "Todo eso es graciosísimo"

Menudo comienzo de año. Y eso que se suponía que este iba a ser el bueno. Aunque quizá todo el mundo coincidía un poco en que desde luego no iba a ser tal para Kanye West, que después de un año tan nefasto como el 2020 había dejado a su esposa, Kim Kardashian, lo que de toda la vida se ha harta.

Porque bien podría la influencer y empresaria de 40 años haberle dicho ya "Yo me voy, ahí te quedas" después de alguna de las tantas polémicas en las que el rapero de 43 años se ha visto involucrado (o en su intento de llegar hasta la Casa Blanca; o en el espeluznante regalo de cumpleaños con aquel holograma del difunto padre de las hermanas), pero al final ha optado por ese final silencioso que es llevar "vidas separadas".

Pero este tipo de decisiones hacen que los fans comiencen a darle vueltas a la cabeza para saber cómo ha podido ocurrir. Y una simple chispa puede hacer arder todo Twitter, como se ha demostrado en estos primeros días, en los que parecía que el asalto al Capitolio copaba los Trending Topic mundiales hasta que de repente surgió un nombre: Jeffree Star.

El maquillador y vloggero de 35 años obviamente poco o nada tenía que ver con las protestas, sino que, al igual que le ocurrió a Rosalía, que se vio inmiscuida en la polémica del Instagram de Kylie Jenner, ha tenido que lidiar con multitud de personas pensando -porque lo han leído en las redes sociales- que es la causa de la ruptura entre Kim y Kanye.

Ser el tercero en discordia del matrimonio porque haber mantenido relaciones con el músico, un rumor que se vio avivado por Ava Louise, una influencer de TikTok que dijo tener pruebas sobre ese supuesto romance, no entraba en los planes de 2021 de Jeffree, así que ha decidido responderlos y atajarlos cuanto antes.

"Es la mierda más estúpida que he leído jamás", asegura en el vídeo que ha subido a su canal de Youtube y que en apenas un día ha logrado cinco millones de visualizaciones. Y al comienzo de sus 24 minutos, lo primero que deja claro es que siquiera conoce a Kanye West.

Las pruebas de Ava en realidad se reducían a que sus ranchos de Wyoming (el de la familia West-Kardashian y el de Star) están muy cercas y son casi vecinos, pero Jeffree explica que ni les conoce ni tiene relación de ningún tipo con ellos, ni profesional ni, por supuesto, sentimental.

"Me desperté y mi teléfono era puro fuego y dije: '¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?'. Recibí un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi los titulares diciendo 'Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West' y me pregunté el porqué: ¿Será porque vivimos en el mismo estado?", explica Star.

El maquillador siguió sobre no solo su situación actual, sino que aprovechó para lanzar la razón de altura por la que no estaría con West: "Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño... Y tan estúpido. Todo esto es graciosísimo. Permítanme decir esto una vez: me gustan los hombres muy altos".

Lo cierto es que no tenía ni idea, ¿sabéis?, me lo sigo diciendo a mí mismo. Estoy viviendo en este hermoso estado [Wyoming], amo la vida y estoy listo para el 2021", termina Star, que admite que fue a un concierto de West en su momento y apuntó a Kris Jenner como la artífice de todo este enredo: "Si Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, princesita. Pero no, Jeffree Star está soltero".