Penélope Cruz no deja a nadie indiferente con el vestido de Chanel que llevó al Festival de Venecia

Ayer, Penélope Cruz se convirtió en la protagonista de la noche en la inauguración del Festival de Venecia con un vestido de Chanel que no dejó a nadie indiferente durante la premiere de Madres Paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar.

Fiel a su estilo, la actriz se decantó por una pieza en blanco y negro, los colores insignia de la maison, de inspiración clásica con toques rompedores que son capaces de hacer que ames u odies el vestido, pero desde luego no dejará una opinión neutra en el observador.

Aunque muchos acusan a Penélope de llevar siempre diseños muy parecidos entre sí a los eventos, cada uno tienen detalles que los hacen únicos y diferentes. En esta ocasión, la actriz escogió un diseño que creó polémica, perfecto para la presentación de la última película que tanto revuelo ha causado de Almodóvar.

Penélope Cruz en la 'premiere' de 'Madres Paralelas' en el Festival de Venecia. GTRES

Penélope Cruz apareció por la alfombra roja con un vestido de la colección Otoño Invierno 2021-2022 de Alta Costura de Chanel. Se trata de un diseño muy romántico ajustado en la parte de arriba, de escote cuadrado y tirantes de volantes.

La falda, por otro lado, se lleva todo el protagonismo del vestido. Está enmarcada por unos lazos en la cadera, previos a una gran explosión de volumen que, para agregarle aún más el vuelo, le añaden varias aperturas que dejan ver una segunda falda blanca a modo de enagua con plumas justo debajo de los lazos y en los bajos del vestido. Finalmente, la pieza se remata con unos botones joya que recorren toda la espalda y la parte superior de la falda.

Penélope Cruz con un diseño de Chanel en el Festival de Venecia, 2021. GTRES

Nada más aparecer por la alfombra roja, las reacciones al vestido no han tardado en llegar, calificándolo como un gran acierto y un fracaso absoluto, generando opiniones totalmente opuestas y sin grises de por medio: o blanco o negro.

Apreciaciones del vestido como "Mi look favorito del desfile con evocaciones a la obra de Berthe Morrisot", "Siempre ha sido la mejor vestida en estos eventos" o "¡Espectacular! La vez que más me ha gustado, ¡con mucho!", chocan con otras como "No acertó. Vestido recargado y maquillaje neogótico que le suma años", "Qué horror de vestido, cortina de cuerdas" o "Será de Chanel, pero de bonito nada".

Por otro lado, el look lo completó con un maquillaje de inspiración totalmente noventera, con unos labios vampy en color vino y un potente delineado negro al que acompañó con un smokey eye en marrón, creando una mirada mucho más intensa.

Para el peinado, la actriz optó por un recogido bajo muy pulido y con la raya a un lado. El look lo finalizó con unos pendientes de diamantes que consiguieron atraer todas las miradas.