Los concejales Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas garantizan su apoyo al proyecto estrella de Almeida. El futuro de los 'carmenistas' está aún por resolver. El tribunal fallará en los próximos días si los cuatro ediles escindidos pueden formar grupo mixto -como habían logrado hasta aceptarse el recurso de Más Madrid-, adquieren la categoría de no adscritos o, finalmente, vuelven a pertenecer a la formación que nació tras la marcha de Carmena y que ahora lidera Rita Maestre. En todo caso, los ediles agrupados desde hace unos meses bajo el proyecto Recupera Madrid aseguran que apoyarán esta ordenanza "desde donde nos toque estar: en el grupo mixto, como no adscritos o desde Más Madrid si pudiéramos votar individualmente", ha apuntado Higueras.

Es decir, si los tribunales deciden que los cuatro ediles deben continuar bajo la formación de Maestre, el próximo 10 de septiembre -día en que está previsto el Pleno extraordinario para votar la ordenanza- estos concejales escindidos pedirán el voto individual para dar su 'sí' a Almeida, a quien le bastarían estos cuatro votos para sacar adelante su proyecto Madrid 360. Así la votación dependerá de que Maestre no les niegue el voto individual.

Eso sí, el soporte de los cuatro concejales "no es un cheque en blanco", advierte la que fue la mano derecha de la exalcaldesa. "Solo apoyaríamos una ordenanza razonable y esta pasa porque se acepten nuestras enmiendas", ha apuntado Higueras ante los medios. Unas enmiendas en las que aún trabaja el cuarteto pero que, según ha detallado Calvo, pasan por bajar motos a la calzada, potenciar el uso de la bicicleta y mantener Madrid Central tal y como fue diseñado por Manuela Carmena.

Que el núcleo duro de Carmena sea el que, previsiblemente, vaya a salvar el proyecto del alcalde popular suscita distintas lecturas. Los de Recupera Madrid defienden que no es más que un modo de salvaguardar el legado de la anterior Corporación. "Asumimos aquello que se pudo tramitar mal en Madrid Central y nos parece imprescindible que Madrid cuente con una Ordenanza de Movilidad", dicen ahora desde la oposición.

En cambio, los de Rita Maestre denuncian una 'cadena de favores'. Según Más Madrid, el apoyo de Recupera Madrid llega después de que Almeida les concediera la formación de grupo mixto, pese a que más tarde Más Madrid y Vox llevaran esta decisión ante los tribunales. "La decisión de Almeida de nombrar a estos cuatro concejales Grupo Mixto no se ajusta a la legalidad y que obvia de forma inexplicable el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid que entendió, por unanimidad, que estos concejales debían ser considerados no adscritos".

De ahí que Más Madrid pida al gobierno de Almeida que no haga uso "partidista" de las instituciones y que "no utilice la creación de este grupo mixto como medida de cambio para conseguir el apoyo que no tiene a través de los grupos legalmente constituidos, a su ordenanza de movilidad".

El alcalde niega dicha estrategia. Asegura que no solo aspira a los votos de los cuatro concejales de Recupera Madrid sino del mayor número de votos posibles "porque es la mejor ordenanza de movilidad sostenible en estos tiempos para Madrid". No obstante, el alcalde ya prepara el terreno para el caso de que Higueras, Calvo, Cueto y Llamas no logren formar grupo mixto. "Supongo que Rita Maestre no llegará al extremo de negarles el derecho al voto. Recordemos que el acta es de cada concejal, no del grupo municipal", apunta a la líder de la oposición.