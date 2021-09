Los básicos imprescindibles que debemos llevar siempre en nuestra bolsa de deporte

Septiembre es el nuevo enero. La vuelta al cole y a la oficina tras las vacaciones marca la nueva agenda y se convierte en el nuevo principio de año, como demuestran los datos del grupo Forus, ya que el 31,7 % de las inscripciones al gimnasio se producen durante este mes.

Si somos primerizos en esta clase de ambientes, puede que nos salte la duda sobre qué debemos llevar en nuestra bolsa para ir al gimnasio bien preparados. Además de la botella de agua y la toalla, existen otros básicos imprescindibles que no se nos pueden olvidar para conseguir ese empujón extra.

Auriculares inalámbricos

Los auriculares inalámbricos nos permiten escuchar nuestra música favorita para entrenar sin perder la motivación y la libertad de movimiento. Según numerosos estudios, hacer ejercicio con música mejora el rendimiento deportivo y ayuda a mantener un ritmo constante.

Por este motivo, los auriculares inalámbricos Nothing Ear (1) (99 €) son perfectos para este cometido, ya que nos permiten disfrutar de ese extra de motivación que aporta la música a la hora de hacer ejercicio y, además, nos aíslan de todo gracias a la cancelación de ruido para enfocarnos del todo a nuestro entrenamiento.

Auriculares inalámbricos Nothing Ear (1). NOTHING TECH

Champú en seco

Aunque en verano no pasa nada por lavarnos el pelo en el gimnasio, en los meses de frío que se avecinan no es recomendable salir a la calle con el pelo mojado. Por eso, es importante llevar en nuestra bolsa un champú en seco para limpiar el sudor y el sebo que se hayan podido generar durante el entrenamiento y salir con el pelo limpio. Una buena opción son los champús en seco de Colab (2,59 €), ya que tienen varios productos según nuestras necesidades y no dejan ni rastro de residuo blanco.

Champú en seco que aporta volumen al cabello. COLAB

Cepillo antirrotura

Si tenemos el pelo largo, para hacer ejercicio de la forma más cómoda posible es necesario recogernos el pelo en una coleta o trenza. Para ello, necesitamos un buen cepillo que no dañe el cabello, que nos ayude a esparcir bien el champú en seco después del entrenamiento y que, además, se pueda usar con el pelo mojado para desenredarlo después de la ducha sin que lo rompa.

Los cepillos de la marca Tangle Teezer (11,90 €) son perfectos para la bolsa de deporte. Son compactos, ligeros, fáciles de transportar y evitan las roturas. Después del sudor y la ducha es muy importante cepillar bien el cabello para desenredarlo sin roturas y que luzca brillante.

Cepillo antirroturas compacto en color pistacho. TANGLE TEEZER

Tónico y crema hidratante

Durante el ejercicio nuestra piel sufre las consecuencias del esfuerzo, del calor y del ambiente donde estemos, por lo que es importante hidratar la piel después de la ducha post-entrenamiento.

El tónico Hibistonic de Ami Iyök (47 €) es perfecto para restaurar el pH de la piel sin irritarla gracias a su pulverizador. Además, sus propiedades astringentes, antisépticas y antiinflamatorias previenen problemas de piel como el acné e impiden que se obtruyan los poros por el sebo y el sudor.

Por otro lado, la hidratación del cuerpo es fundamental para evitar las roturas de la piel, que se produzcan estrías por el cambio de volumen corporal y que la piel se quede seca. La marca Soap & Glory, por su parte, tiene unas cremas corporales que hidratan la piel y la protegen durante todo el día con deliciosas fragancias que ayudan a mimar la piel después del deporte.