Les primeres Falles després de la Covid, entre les restriccions i l'amenaça de pluja

València inicia aquest dimecres les seues Falles fora del calendari habitual de març (de l'1 al 5 de setembre), amb restriccions sanitàries que van de l'ús obligatori de la mascareta al toc de queda nocturn i amb l'objectiu de tancar el cicle interromput de manera abrupta en 2020, quan la primera i inesperada ona del coronavirus va obligar a suspendre les festes a pocs dies de la plantà. Per si faltara algun inconvenient més, la pluja prevista per a aquesta jornada és l'última amenaça per al col·lectiu faller i els monuments, que ja estan als carrers.

Amb la plantà infantil ja finalitzada, aquest dimecres serà el torn de les falles grans, que donen el tret d'eixida a un calendari d'actes més reduït i amb esdeveniments descentralitzats per a evitar les aglomeracions. La mascletà, per exemple, canviarà cada dia d'ubicació, i els castells de focs artificials també es dispararan des de diferents punts de la ciutat. En l'ofrena a la Verge, que se celebrarà el divendres i el dissabte, no es permetrà l'assistència de públic.

Plantà en ple estiu. Els carrers de València ja llueixen els 760 monuments (entre grans i infantils) que es van haver de retirar al març de 2020, quan les Falles van ser suspeses per la primera ona de la Covid-19. ANA ESCOBAR / EFE

Les mesures específiques per als actes fallers de 2021 inclouen l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, fins i tot a l'aire lliure, la garantia d’1,5 metres de distància interpersonal en les activitats estàtiques, la prohibició de realitzar revetles, discomòbils o karaokes, així com del ball (en interiors i en exteriors), l'assignació de seients en els actes culturals i el compliment de les normes de l'hostaleria en qualsevol activitat assimilable a aquesta.

En aquest context, la celebració de les Falles suposa una espècie d'experiment per a la tornada de les festes populars, ja que serà una de les primeres que se celebra després de l'impacte de la pandèmia. Ho fa després de setmanes de descens en la incidència acumulada a 14 dies (que actualment està en risc alt amb 166,33 casos per cada 100.000 habitants a València, segons l'última dada disponible de la Conselleria de Sanitat), encara que també hi ha veus crítiques per no haver cancel·lat les festes, com han fet altres municipis de l'àrea metropolitana i de la província.

Almirall, ninot indultat. L'escena de la tradicional Batalla de Flors de la Gran Fira de València de la falla infantil d'Almirall Cadarso-Conde Altea ha sigut l'elegida pels vots dels visitants de l'Exposició del Ninot per a deslliurar-se de les flames. El conjunt és obra de l'artista Enric Ginestar, amb disseny de Miguel Santaeulalia. ANA ESCOBAR / EFE

Per a assegurar el compliment d'eixe ampli ventall de mesures, les policies Nacional i Local desplegaran 5.500 agents per la ciutat. Aquests efectius incrementaran els controls per a assegurar que es respecten les restriccions anticovid, especialment en les carpes, i per a evitar botellots i festes no autoritzades. Així ho va anunciar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, després de mantindre una reunió amb la de Sanitat, Ana Barceló, amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, amb representants de 18 municipis així com comandaments les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a coordinar el dispositiu de seguretat.

Tant la Policia Nacional, Guàrdia Civil com de la Policia adscrita a la Generalitat estaran "especialment vigilants" per a evitar "que la festa es trasllade a altres llocs fora de les normes", en referència als botellots, la proliferació dels quals "preocupa a tothom". Per eixe motiu, Bravo va assegurar que s'ha alertat als ajuntaments perquè "actuen de manera preventiva per a evitar eixes concentracions".

Torna la música de les bandes. Els músics de les bandes també reprenen la seua activitat, encara que amb restriccions per la pandèmia: han de guardar dos metres de distància entre ells i altres dos amb els fallers, i només es poden baixar la mascareta per a tocar els instruments de vent. ANA ESCOBAR / EFE

Per part seua, Barceló va advertir que el fet de tindre administrada la pauta completa de la vacuna "no significa que hàgem de deixar el 100% de la nostra protecció a aquesta, sinó que hem d'estar vigilants i atents" perquè "el virus aprofita qualsevol descuit que tenim i més tenint en compte que la variant Delta, molt més transmissible és la predominant amb el 95% dels contagis", alerta.

L'ocupació hotelera puja al 61% a la ciutat

La previsió d'ocupació als hotels de la ciutat de València durant els dies de Falles, entre el dimecres i el diumenge, ha crescut fins al 61%, la qual cosa suposa un 14% més del que mostrava el sondeig realitzat per Turisme València la setmana passada. Segons les dades d'aquest organisme, la major ocupació està prevista per als hotels de la zona de la platja i el port, amb un 73%, mentre que els de la zona de Nuevo Centro i el Palau de Congressos congregaran el 64% d'ocupació, els de la Ciutat de les Arts i l'avinguda de França un 54% i en altres zones hi haurà un 88%.

El regidor de Turisme, Emiliano García, destaca aquestes xifres i apunta que durant els últims mesos han "observat una reactivació molt positiva de l'activitat turística, en la qual el període de reserva cada vegada s'acurta més". "De fet, no descartem que conforme avance la setmana les reserves puguen continuar incrementant", aventura l'edil.