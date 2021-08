Les Forces de Seguretat intensificaran els controls de carpes, botellots i festes no autoritzades en Falles

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en col·laboració amb les Policies Locals dels 18 municipis que celebraran festes falleres a partir de demà, incrementaran els efectius i els controls per a assegurar que es compleixen les mesures de seguretat anticovid, especialment en les carpes, i per a evitar botellots i festes no autoritzades.

Així ho ha assenyalat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, després de mantindre una reunió amb la de Sanitat, Ana Barceló, amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representants d'aquests 18 municipis així com comandaments les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a coordinar el dispositiu de seguretat.

Sobre aquest tema, Bravo ha assenyalat que s'ha fixat "una adequada coordinació de les Forces de Seguretat de manera homogènia per a garantir el compliment de les mesures i que siguen unes Falles segures".

Per a això, ha recalcat que tant la Policia Nacional, Guàrdia Civil com la Policia adscrita a la Generalitat estaran "especialment vigilants" per a evitar "que la festa es trasllade a altres llocs fora de les normes" en referència als botellots, la proliferació dels quals "preocupa a tothom". Per eixe motiu, Bravo ha assegurat que s'ha alertat als ajuntaments perquè "actuen de manera preventiva per a evitar eixes concentracions".

D'aquesta manera, es reforçaran els controls dels aforaments establits, la distància de seguretat, així com per a evitar concentracions no sols en els principals actes com la mascletà i l'ofrena, que estan "molt reglats", sinó també en les carpes "on interactuaran milers de persones perquè se sap que un dels focus que dóna lloc al contagi, i més amb la variant Delta, són els contactes socials".

En eixe sentit, ha recordat que tots els actes que se celebren en les carpes han de seguir les mateixes normes i horaris que l'hostaleria i la restauració. Així mateix, es prestarà un especial control a la proliferació de botellots i en eixe sentit ha recalcat que s'ha alertat als municipis perquè els previnguen.

Bravo ha assegurat que el Consell "confia en la responsabilitat i en la complicitat del món faller que s'ha preparat amb agents COVID perquè es complisquen les mesures acordades en els protocols i resolucions de les autoritats sanitàries" perquè, ha recalcat, "aquestes no seran unes falles típiques i ho sabem", però "volem ser exemple per a celebrar aquestes falles amb responsabilitat i poder iniciar un cicle nou".

"El virus aprofita qualsevol descuit"

Per part seua, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha advertit que "el fet de tindre administrada la pauta completa de la vacuna no significa que hàgem de deixar el 100% de la nostra protecció a aquesta, sinó que hem d'estar vigilants i atents" perquè "el virus aprofita qualsevol descuit que tenim i més tenint en compte que la variant Delta, molt més transmissible és la predominant amb el 95% dels contagis", ha advertit.

Per això, ha insistit en la necessitat de mantindre les mesures de protecció, la mascareta, la distància social i "no relaxar-nos en aquests dies que vénen on hi haurà una major interrelació social". En concret, ha insistit en "la importància de no desprendre'ns de la mascareta en eixos ambients més relaxats, com quan es vaja a compartir taula i espais de confiança".

Barceló ha insistit que cal "complir rigorosament les mesures de seguretat establides" i ha assenyalat que les localitats d'Alcàsser, Burjassot, Quart de Poblet, Catarroja, Gilet, Xirivella, Torrent i València es troben en risc alt d'incidència de la pandèmia mentre que Gandia està en risc extrem. En risc mitjà estan Turís, Rocafort, Moncada, Mislata, Sagunt, Aldaia i Faura i, en risc baix, Pego i Enguera.

D'igual manera, la delegada de Govern ha destacat "la bona coordinació" existent entre les diferents Forces i Cossos de Seguretat i en eixe sentit ha elogiat així mateix el treball realitzat per les Policies Locals amb les Juntes Falleres i els agents covid. "Les Forces i Cossos de Seguretat estaran perquè hi haja unes Falles segures i davant fets insolidaris la Policia actuarà", ha advertit.

Finalment, ha coincidit a demanar responsabilitat individual per a "poder demostrar al món que podem gaudir però de manera segura i responsable".