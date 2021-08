Un pueblo de Madrid se rebela y dejará de pagar la luz a las eléctricas: "Ojalá que más municipios hagan lo mismo"

Llega septiembre y, para no romper con la tendencia de agosto, lo hace con un nuevo récord histórico en el precio de la electricidad, el tercero consecutivo. Este miércoles, el precio medio en el mercado mayorista se situará en 132,47 euros el megavatio hora y es difícil prever cuándo alcanzará su techo. Harto de estas constantes subidas que asfixian a los españoles, el alcalde del madrileño municipio de Batres, Víctor Manuel López, se ha plantado y ha optado por suspender los pagos a las compañías que suministran energía al Ayuntamiento.

Lo hace a sabiendas de que estas compañías no pueden cortar la luz al Consistorio y con el deseo de que "más responsables políticos" tomen la misma decisión. "Ojalá que tengamos la posibilidad de que más municipios se sumen a esto. Es la única herramienta que tenemos. Ante tanta injusticia, hemos decidido coger el toro por los cuernos y plantar batalla a estas empresas", explica López a 20minutos.

"Lo que intento conseguir es que la gente dé un paso adelante y no nos quedemos sentados viendo cómo se siguen cometiendo estos abusos, que solo perjudican a las economías domésticas, al sector empresarial más vulnerable y a los comerciantes", señala, y recalca que con esta medida del Ayuntamiento "priorizará otros pagos para garantizar los servicios públicos municipales".

En este sentido, opina: "Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si solo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro. No ocurre lo mismo con las administraciones públicas".

Igual que en el resto del país, muchos ciudadanos de Batres, subraya el primer edil, pasan verdaderos apuros para hacer frente a estos pagos en este pueblo de 1.750 habitantes en el sur de la Comunidad de Madrid, que sufrió un importante incendio el 15 de agosto, que arrasó 192 hectáreas, además de bienes materiales de importante valor tanto público como privados.

"Tengo a los vecinos del municipio que no pueden pagar la luz. Esto afecta muchísimo a las clases medias y a las desfavorecidas y, obviamente, nadie esta haciendo nada. Ante la inacción del Gobierno, las críticas permanentes por parte de la oposición y la falta de un liderazgo que dé esperanzas a la ciudadanía para que esto se revierta, he tomado esta decisión", afirma.

En cuanto a la acogida de esta acción "de cara a toda la ciudadanía", López asegura que la mayoría de la gente lo está apoyando y confía en encontrar otras fórmulas que sirvan de presión "ante esta situación tan injusta".

Hasta que la situación se revierta

La idea surgió al escuchar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, justificar la actuación del Gobierno: "Cuando dijo que no tenían herramientas, que dependían de la jurisdicción europea, que no podían cambiar la legislación y que era una situación a medio largo plazo. Se me ocurrió por esa situación de indignación".

En este escenario, el alcalde de Batres resalta que, "en tanto y cuanto no se produzca un retroceso de los precios de la electricidad" a valores que permitan a la ciudadanía española un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos, "va a suspender los pagos a las compañías eléctricas".

"Si no hacemos nada, vamos a estar siempre así, supeditados a los más poderosos, a estos titanes de la economía española", dice en referencia no solo a las eléctricas, sino también a la banca, las compañías telefónicas y las multinacionales el primer edil de este pueblo que lleva "años trabajando en una eficiencia energética municipal".