La ministra de Transporte, en la despedida a los peajes en Cataluña: "Es una imagen que pasará a la historia"

Los peajes de las autopistas AP-7 y AP-2 desaparecen de Cataluña este miércoles. Los vehículos que circulen a partir de la medianoche de este martes se encontrarán ya con las barreras levantadas, después de que el Gobierno decidiese no prorrogar las concesiones.

Sánchez ha dicho que el pago se recuperará, dice, con un sistema que no será asimilable al peaje tradicional y que todavía se ha de concretar

La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, este martes en el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona). ACN

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dice que es un día "muy esperado" y celebra que la imagen de acumulación de tráfico en los peajes "pasará a la historia a partir de este miércoles".

Sánchez, no obstante, recuerda que la eliminación de la barrera física no implica que los conductores dejen de pagar por circular: "No tiene sentido que el mantenimiento vaya a cargo de los presupuestos del Estado". El pago se recuperará, ha dicho, con un sistema que no será asimilable al peaje tradicional y que todavía se ha de concretar.