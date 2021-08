Evan Rachel Wood manda un mensaje de lo más gráfico a Marilyn Manson: "Obtienes lo que das"

Evan Rachel Wood no piensa volver a quedarse callada tras sincerarse a principios de este año sobre los abusos sexuales de Marylin Manson durante su relación con él.

Unas declaraciones que hizo despertar muchas otras acusaciones de diferentes mujeres que habían mantenido algún tipo de relación con el cantante hasta la fecha y, por ello, levantar un gran polémica en torno al artista.

Acusaciones que la actriz de Westworld sigue defendiendo y mandando mensajes subliminales a su expareja, como el último durante una de sus interpretaciones musicales en un local de Hollywood.

La artista entonaba una versión de You Get What You Give del grupo New Radicals. Durante una de las estrofas, Rachel Wood levantaba el dedo y se la dedicaba al intérprete: "Sesiones de moda con Beck y Hanson, Courtney Love y Marilyn Manson, todos ellos son falsos. Corred a vuestras mansiones, venid, patearemos el culo".

Una dedicatoria muy aplaudida entre los que estaban presentes a demás de los seguidores de la actriz, ya que ella misma subía un vídeo del momento a su perfil oficial de Instagram: "Recibes lo que das. A todas mis compañeras supervivientes que esta semana han sido maltratadas, os quiero, no os rindáis".