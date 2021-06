Ordenan el arresto de Marilyn Manson tras ser nuevamente acusado de agresión

En febrero de 2020 Evan Rachel Wood reveló que Marilyn Manson, con quien estuvo saliendo a los 18 años, había abusado de ella en repetidas ocasiones. “Abusó de forma horrible de mí durante años. Me lavó el cerebro, me manipuló para que me sometiera”, contó, para definitivamente calificar al músico como un “hombre peligroso”. Meses después Esmé Bianco, también expareja de Manson, impuso una demanda por abuso sexual paralelamente a denunciar la manipulación de la que había sido objeto por su exmanager, Tom Ciulla. Ahora, medios como The Hollywood Reporter se hacen eco de nuevos cargos.

De hecho, el Departamento de Policía de Los Ángeles acaba de expedir una orden de arresto contra Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner. Mientras se esclarecen las anteriores acusaciones, ha salido a la luz un incidente de 2019 según el cual el músico habría agredido presuntamente a un cámara durante un concierto que dio en Gilford, New Hampshire. El jefe de policía de Gilford, Anthony Bean Burpee, ha llegado a un acuerdo con el abogado de Manson, Howard E. King, para que este se entregue a la justicia en las próximas horas.

El músico será juzgado en el Tribunal del Distrito de Laconia, en New Hampshire, y si es declarado culpable afrontará una condena de cárcel por determinar y una multa de más de 2000 dólares. Mientras la policía de Los Ángeles prosigue la investigación en torno a los abusos sexuales sufridos por Wood y Bianco (y otros dos delitos menores de agresión), Manson ya ha sido despedido de las series American Gods y Creepshow, y ha perdido su contrato con el sello discográfico Loma Vista Recordings. Hasta ahora, tanto Manson como King han negado todos los cargos.

