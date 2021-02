Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abusos sexuales durante su relación

La actriz Evan Rachel Wood ha anunciado que el cantante Marilyn Manson la agredió sexualmente cuando ambos eran pareja. La intérprete denunció en 2016 que había sido violada en dos ocasiones, una de ellas por su expareja. Ha sido este lunes cuando ha decidido ponerle nombre y apellidos a su agresor.

La artista, de 33 años, se ha expresado a través de un comunicado en sus redes sociales. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", avanza.

"Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", rezan las siguientes líneas. El rostro de Westworld conoció a Manson cuando ella tenía 18 y él 36. Se comprometieron en 2010, aunque se separaron al año siguiente.

La actriz estadounidense ha compartido esta información con el fin de animar a otras mujeres a hablar sobre el rockero: "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Las palabras de la actriz han derivado en al menos cuatro testimonios de otras mujeres, quienes también declaran haber sido víctimas de abusos por parte del cantante. Una de ellas es Ashley Walters. "Queda claro el abuso que ha causado; continúa infligiendo a tantos y no puedo quedarme al margen y dejar que esto le suceda a otros. Brian Warner debe rendir cuentas", ha declarado la usuaria, que asegura sufrir estrés postraumático a raíz de los abusos.

Otras mujeres como Sara Mcneilly, cuya autoestima y metas personales se han visto afectadas por culpa de Manson, han comentado en el post: "Le gusta arruinar la vida de la gente. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad".

2016: la actriz habla por primera vez

La primera vez que la actriz declaró haber sido víctima de abusos sexuales fue a través de una carta a la revista Rolling Stone: "Sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar. La primera vez no tenía claro si aquello, por ser la otra persona mi pareja, podía considerarse violación, hasta que fue demasiado tarde".

La actriz dudó en contarlo porque consideraba que no la iban a creer: "Además, ¿quién me creería? La segunda vez pensé que había sido mi culpa y que tendría que haber luchado más, pero estaba asustada. Por supuesto, esto fue hace muchos años cuando yo no sabía que ninguna de las dos eran responsabilidad mía".

Las polémicas declaraciones de Marilyn Manson

No es la primera vez que la relación entre ambos artistas genera polémica, pues unas declaraciones del rockero en 2009 hicieron saltar las primeras alarmas. "Todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo", declaró a la revista Spin.

El artista relató, además, cómo vivió un episodio de crisis que la pareja atravesó en 2008: "Cada vez que la llamé ese día, llamé 158 veces, tomé una hoja de afeitar y corté en mi cara o en mis manos. Quería mostrarle el dolor que ella me hizo pasar. Fue como, 'Quiero que veas físicamente lo que has hecho".

En medio de la repercusión generada por el movimiento #MeToo, The Hollywood Reporter informó acerca de la existencia de una investigación policial abierta contra Manson citando delitos sexuales no especificados que supuestamente tuvieron lugar en 2011.

Finalmente, en 2018 se desestimó el caso por falta de pruebas. En ese mismo año, la intérprete se presentaba frente al Congreso de Estados Unidos junto a otras mujeres víctimas de abusos sexuales para pedir un cambio en la legislación estadounidense.