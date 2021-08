Ángel Garó, tras su abandono de 'La última cena', estalla contra Mediaset: "Yo soy Ángel Garó y eso se paga"

El pasado jueves, Lydia Lozano y Laura Fa concursaron en La última cena y, aunque su cocinado fue muy comentado, lo cierto es que fue uno de los comensales quien más llamó la atención. Tras un tenso momento, Ángel Garó echó pestes sobre la cadena y aseguró que habían "incumplido el contrato", y después abandonó el plató durante una publicidad.

Ahora, el cómico ha concedido una entrevista telefónica a la cuenta de Instagram Algo Pasa TV, y ha aprovechado para contar todos los entresijos de su contrato para participar en la segunda temporada de La última cena y el motivo de su enfado, y no ha dejado títere con cabeza.

"Yo tenía un contrato firmado de dos intervenciones más una cena que iba a hacer", aseguró el gaditano, el cual añadió que iba a cocinar junto a Makoke, pero finalmente adelantaron la final para el próximo jueves y cancelaron su participación con solo un día de antelación, por lo que no le pagaron los "6.000 euros" que le iban a dar por cocinar.

Además, el humorista explicó que no le habían pagado el caché que él tenía: "Es que vamos a ver, Ángel Garó por 10 minutos ha cobrado siempre 24.000 euros. A la gente que hay en esta cadena los tienen por 1.000, por 300, por 1.500...".

"Lo que ellos pagan es miserable... Los artistas de caché tienen que pagarlos, porque yo no soy Alba Carrillo, con todos mis respetos, que es una chica encantadora", continuó criticando. "Yo no soy novio de nadie, yo soy Ángel Garó, y eso se paga. Porque encima cubro siendo trending topic cada vez que salgo en la tele. El trending topic hay que pagarlo".

El cómico apuntó también a una llamada telefónica como motivo de que le echaran del programa el pasado jueves: "Esta cadena se porta de una manera, a veces, hasta mafiosa". El exconcursante de GH VIP 6 aseguró que él no abandonó La última cena, sino que no le "dejaron entrar cuando vieron que hacía una crítica".

"Jorge Javier Vázquez se mete en la política y se lo permiten. En este país, ¿qué hay que ser? ¿Bajito y feo?"

"Lo que querían era escándalos, disgustos, encontronazos... Porque anda que han tenido buen ojo... La Fa [Laura Fa], que no tiene categoría ninguna, como se lleva mal con Lydia Lozano, las pusieron juntas", señaló. "Que Paz Padilla, que es humorista, esté tragando mecha desde hace mucho tiempo en esta cadena".

Ángel Garó también tuvo palabras para Jorge Javier Vázquez, pues criticó que a él le permitieran hablar de temas políticos. "En este país, ¿qué hay que ser? ¿Bajito y feo?", se preguntó. "Yo he sido el artista más censurado de España. Si Ángel Garó dijera continuamente, como dice Jorge Javier Vázquez, 'mira qué guapo estoy, estoy más delgado'. A mí no me lo permiten, a él sí".

"Este hombre no tiene honor, porque si no no diría lo que dice en televisión", añadió y, después, alabó las palabras de Antonio Canales, recientemente despedido en directo por Sálvame: "¿Echar a una persona que va a recibir la medalla de las Bellas Artes?".