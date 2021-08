Ángel Garó, frenado en seco tras desvelar, furioso, un detalle de 'La última cena': "Han incumplido mi contrato"

Telecinco emitió este jueves la semifinal de La última cena. Lydia Lozano y Laura Fa fueron las encargadas de cocinar para unos comensales entre los que estuvo Ángel Garó, quien no dejó títere con cabeza.

El actor se mostró desde el principio muy molesto y crítico, y no dejó de lanzar pullas al programa desde que este comenzó, a las 23:00. Tanto fue así, que Alba Carrillo le pidió que no se hiciera un Canales, en referencia a los ataques del bailaor una vez supo que había sido despedido el formato diario producido por La Fábrica de la tele, Sálvame.

En esta ocasión, Garó mostró su desencanto hacia el tono general de la gala y el tipo de entretenimiento que genera la cadena, afeando en varias ocasiones las discusiones y los conflictos entre los invitados, en especial entre Lydia Lozano y Laura Fa, pero también entre Lozano y Carmen Borrego.

"No habrá más programa después de este, que estaba firmadito"

Con bastante desdén, el también cómico dejó claro que se consideraba muy por encima de esas polémicas y que había acudido al plató únicamente por el dinero. Cuando Carrillo, intentando frenarle una segunda vez, dijo algo que se podría resumir con el dicho No muerdas la mano que te da de comer... Garó estalló. "Si no estás bien no estás obligado a estar aquí", añadió Paz Padilla, presentadora del programa.

Y es que, según adelantó Garó, se sentía engañado por una organización que, tal y como dio a entender, le habría contratado con la idea de que cocinara también una noche en el concurso para decidir, finalmente, que eso último no ocurriera, adelantando la final a la semana que viene e "incumpliendo el contrato".

"Llevan dos años detrás de mí y me han estafado con el contrato. No habrá más programa después de este, que estaba firmadito", dijo sin miramientos el gaditano. Poco después, Garó desapareció del plató y no se dieron explicaciones al respecto. Eso sí, Paz Padilla dijo, ya casi al final de la gala, que ante la ausencia del actor sería ella quien puntuara a Fa y Lozano, algo excepcional, pues ella nunca había participado en las votaciones.