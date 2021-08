Ribó emplaza a septiembre de 2022 para decir si concurrirá a la Alcaldía: "De aquí a un año lo tendré claro"

El primer edil, cabeza de lista de Compromís al Ayuntamiento de València en las convocatorias electorales municipales de los últimos años, ha mostrado en diferentes ocasiones su intención de no decir si concurriría de nuevo o no a los comicios como número uno hasta que lo considerase oportuno.

Ribó subrayó el pasado mes de junio que no respondería "hasta dentro de un año" a preguntas sobre su decisión de presentarse o no de nuevo como candidato a la Alcaldía de la capital valenciana puesto que se había dado ese tiempo "para pensarlo". Así indicó entonces a los periodistas que no hacía falta que le plantearan cuestiones al respecto porque no las contestaría hasta que llegase el momento.

El responsable municipal ha insistido esta jornada en esa misma idea y ha emplazado a septiembre de 2022. "Tengo claro que no lo tengo claro. De aquí a un año lo tendré claro", ha declarado.

Respecto a las ganas y energías que tiene como alcalde y de seguir trabajando, Ribó ha señalado que "ganas muchas". "Ganas muchas, de verdad. Uno se va haciendo mayor. El tiempo corre para todo el mundo pero ganas sí, por supuesto que sí", ha expuesto.

ESTADO DE LA CIUDAD

Por otro lado, preguntado por la fecha en la que se celebrará este año el Debate Sobre el Estado de la Ciudad, siempre tras el verano, Joan Ribó ha explicado que "dicen las normas que tiene que ser en el último trimestre del año" y ha asegurado que no tiene aún fecha.

"No me lo he planteado todavía", ha agregado aunque ha apuntado que si que ha pensando que habrá que "empezar a pensar en eso". El primer edil ha comentado que normalmente este debate tiene lugar "en octubre", pero ha insistido en que por el momento no puede "decir cuándo".

Ribó ha descartado que este año sea en septiembre "no porque está muy mal" en cuanto a agenda y porque no coincide con el último trimestre, tras lo que ha afirmado que "en octubre habrá que plantearlo". Ha avanzado que será "siempre después" del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, pero no ha dado fecha.

"El 14 puede ser. Es una posibilidad, pero déjame que me lo estudie con más detalle. Puede ser el jueves 14, el jueves 20, no el último de mes no porque hay pleno ordinario", ha planteado, tras lo que ha indicado que "también puede ser en noviembre" y ha repetido: "en este momento no lo puedo decir".