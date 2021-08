Adara se pronuncia tras haber sido grabada en secreto por 'Viva la vida': "No tengo que exponer todo"

Adara Molinero ha vuelto a estar en boca de todos tras las reveladoras imágenes que ha publicado este pasado domingo Viva la vida. Una grabación en la que se veía a la exconcursante de Gran Hermano, pasear cariñosamente con Rodri Fuertes.

Un vídeo que demostraba que la pareja podría haberse dado una tercera oportunidad tras haber dejado la relación hasta en dos ocasiones durante este verano.

Oportunidad sobre la que ninguno de los dos se ha pronunciado todavía, pero sobre lo que si ha hablado Adara ha sido sobre los vídeos grabados por el programa sin que ella lo supiese.

Además, el espacio ha contado con una psicóloga que ha explicado como es el comportamiento de la televisiva, un hecho que no ha sorprendido a los espectadores hasta conocer que esta profesional había tratado a la propia joven en Barcelona.

"Que sepa todo el mundo, porque estoy flipando ya, que la psicóloga que ha salido en Viva la vida, Julia Pascual, fue mi terapeuta en Barcelona. Hice terapia con ella, le pagaba. Ha salido diciendo cómo es mi supuesta personalidad. Esta señorita, para que todo el mundo sepa el tipo de persona que es, va a ser denunciada", ha sentenciado Adara a través de unos stories en su cuenta de Instagram.

Para finalizar la joven ha querido mandar un mensaje en el que aclamaba que ella es libre de sus decisiones: "Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Nunca he ganado dinero con mi relación".

Captura de pantalla de una 'storie'. INSTAGRAM / Adara Molinero

"Puedo estar con pareja y no publicarlo, volver y dejarlo las veces que me dé la gana. Es mi vida y hago lo que quiero y no tengo que exponer todo en mis redes sociales ni dar explicaciones", ha añadido Adara, visiblemente enfadada con la información del espacio.