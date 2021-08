El verdadero motivo de la ruptura de Adara Molinero y Rodri Fuertes

Adara Molinero y Rodri Fuertes pusieron fin a su relación la pasada semana tras intentar hacer frente a sus constantes idas y venidas. Ambos dejaron caer la noticia en sus respectivos perfiles de Instagram, aunque fue Elena Rodríguez, la madre de la influencer, quien finalmente confirmó la noticia en Viva la vida.

La exconcursante de Supervivientes intervino este fin de semana en el espacio conducido por Toñi Moreno para hablar de la situación sentimental que atraviesa la ganadora de GH VIP 7, con la que mantiene una estrecha relación.

"No han roto por terceras personas, han roto por incompatibilidad de caracteres", desveló Rodríguez, haciendo frente, así, a los rumores sobre una nueva infidelidad, pues cabe recordar que, a finales del mes de junio, Fuertes fue acusado de serle infiel a la exazafa con una excompañera de la escuela.

La pareja se reconcilió días después de conocerse los rumores, aunque parece que esta segunda oportunidad no fue suficiente para salvar la relación. "A veces el amor no es suficiente y, aunque nos rompa, hay que saber irse y dejar ir. Me quedo con lo bueno, las risas, los cafés que sabían a tranquilidad, los planes... porque aunque todo llegue a su fin, fue bonito", dijo el influencer en Instagram.

Por su parte, la modelo fue rotunda. "Toca quererme", escribió en su perfil, unas palabras que fueron muy apoyadas por su ferrea comunidad de seguidores. "La felicidad depende de una sola persona, primero va uno mismo" o "qué ganas de que tomaras la decisión de cuidarte, de pensar en ti y sin dar explicaciones" fueron algunos de los mensajes que los internautas le dejaron a la joven al ser conscientes de la difícil situación que esta atravesaba desde hacía semanas.