Rodri Fuertes, novio de Adara Molinero, sufre un accidente de moto: "Tengo un ángel de la guarda"

Él mismo sabe que podría haber sido mucho peor. Una desgracia incluso. Estamos hablando de alguien que hace poco, desconsolado por la muerte de un amigo de la infancia, reflexionaba sobre la importancia de disfrutar de la vida. Rodri Fuertes ha sufrido un aparatoso accidente de moto y, con muchísima suerte, ha salido prácticamente ileso.

Ha ocurrido este pasado jueves en pleno centro de Madrid y a través de las stories que ha subido a su Instagram, donde acumula casi 350.000 seguidores, hemos podido saber que el exconcursante de Gran Hermano apenas ha sufrido unas magulladuras y pequeñas heridas así como ha compartido en qué estado ha quedado su moto tras la colisión.

El novio de Adara Molinero explicaba que había estado desaparecido durante la tarde y comenzaba a narrar el porqué. "A eso de las 4 he tenido un accidente con la moto, no he visto un coche que tenía delante y me he ido contra él y he dado una vuelta. Solo me ha pasado esto, he tenido suerte", comenzaba explicando mientras enseñaba las lesiones de su brazo derecho.

Rodri, desde el coche, añadía que sentía "un dolorcito en el cuerpo", pero que no pasaba nada. La conductora del otro coche sufrió un ataque de ansiedad, continuó el influencer, aparte de que otras personas comenzaron a echar fotos y a grabar, según él, porque les habían reconocido.

Rodrigo Fuertes explica su accidente. Instagram Rodri Fuertes

Tras llamar a sus padres para que no se preocuparan, se ha fijado cómo otros conductores se paraban y les llevaban aguas o les preguntaban si necesitaban algo mientras paraban el tráfico. "He alucinado, de verdad. Pero vamos, que estoy bien, que ha sido un susto. La moto está fuera de combate, pero lo importante es que estoy bien", continuaba.

Por eso mismo mandaba un mensaje. "Hay que vivir la vida a tope porque no sabes lo que te puede pasar. Yo he tenido un susto, me podía haber pasado algo, no sé cómo no me ha pasado nada", aseguraba, al tiempo que se congratulaba de su buena suerte, que no se le ha levantado la piel del tatuaje y aseguraba que quien ha llegado con la ambulancia "ha flipado". Finalmente ha subido una fotografía del siniestro con las palabras: "Tengo un ángel de la guarda".