La verdad sobre la ruina económica de Concha Velasco

Concha Velasco se ha convertido en el personaje del corazón más buscado después de que afirmara en una entrevista que, recientemente, tuvo que vender una de sus cuberterías para hacer frente a los gastos derivados de la cotidianidad.

Unas declaraciones que no son reflejo de la realidad que vive la actriz. Máquina inagotable de titulares, Concha volvió a abrazarse a esa hipérbole que tanto le caracteriza para congraciarse con una prensa ávida de informaciones. Sin embargo, nada hay de cierto en esa ruina económica que dice acecharle. Tampoco que, después de casi dos décadas, siga arrastrando las deudas que le ocasionaron algunas obras teatrales como Hello Dolly.

Si bien es cierto que la vallisoletana ha disfrutado de tiempos de mayor bonanza económica -cuando, por ejemplo, en televisión llegó a cobrar cerca de 120.000 euros por capítulo de Compañeros- esta época no es, ni por asomo, una de las más complicadas en este sentido.

Velasco no solo no está arruinada, sino que podría retirarse cuando quisiera sin que ello supusiera un problema o sobresalto. Además de la pensión que cobrará cuando baje el telón, tiene dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Así las cosas, quienes la conocen en la intimidad no solo restan importancia a lo explicado, sino que piden comprensión para una mujer que, además de estrella, es madre y abuela: "Tiene 82 años y hay que entender que a veces cuenta cosas que no son. Pido ayuda para que entre todos la protejamos", dice su hijo Manu en conversación con 20Minutos.

En efecto, sus hijos buscan la complicidad de los medios para frenar o minimizar el impacto que puedan tener sus palabras: "Es la última actriz de una generación brillante y hay que protegerla", dice Manu cuando se le pregunta por el alcance de sus palabras. Que no cunda el pánico.