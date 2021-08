Uno de los hijos de Concha Velasco se sincera sobre su madre: "Tal vez debería plantearse la retirada"

Concha Velasco no atraviesa por su mejor momento económico. Hace tan solo unos días la actriz, admitía que se encontraba con problemas de dinero a causa de la paralización del mundo del teatro durante la pandemia.

Uno de sus hijos, Manuel, ha salido a defender a su madre y a aclarar varios de los titulares que ha dado estas últimas semanas. Ha sido en una entrevista concedida a Vanitatis, en la que ha contado como es el día a día de su madre, el nuevo piso de alquiler en donde vive, sus proyectos profesionales y la impresión que tuvo su familia al leer las últimas declaraciones de la actriz.

Al ser preguntado por la situación financiera de su madre, Martínez ha explicado que, ha tenido que "sanear su economía", pero que sigue teniendo unos buenos ingresos gracias a la buena profesional que es y a la cantidad de proyectos que le están surgiendo actualmente. Ingresos que, también ha confesado, se han visto afectados por el parón de la pandemia, pero que poco a poco todo están volviendo a su cauce

Los problemas económicos de la intérprete se han relacionado en el pasado Paco Marsó, que fue su pareja durante varios años. "A mí me duele mucho cuando se responsabiliza a Paco Marsó de ciertos desajustes económicos (...). Terminaron su relación en 2005 y falleció en 2010. Estamos en 2021, creo que merece descansar en paz, que no se le culpe más de lo que no es responsable", ha sentenciado el actor.

Sobre el titular que dio Concha Velasco hace un par de días y que tanto ha dado que hablar, su hijo ha explicado que dichas palabras no son literales: "Es una forma de hablar, es como si alguien te dice que algo le ha costado 'un ojo de la cara' o 'un riñón'". Además, recalca que su madre contará con una buena pensión "en cuanto se baje del escenario". Sí reconoce que es uno de los titulares más descontextualizados de la actriz, con el cual no está "nada de acuerdo".

Vanitatis también ha podido conocer como se encuentra en estos momentos la actriz de salud, un estado que su hijo ha definido como bueno con alguna excepción: "Es en casa cuando se suele encontrar peor, también anímicamente, porque es hiperactiva". Preguntado por si su madre debería retirarse, el joven responde: "No lo sé. Tal vez debería plantearse la retirada". Cree que quizá debería "dejar de trabajar de manera tan continuada", aunque entiende que prescindir de su profesión podría perjudicarla, ya que ha dedicado su vida a eso.