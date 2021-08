Soraya Arnelas encuentra la causa de sus dolores lumbares durante el embarazo: "Me ha parecido curioso"

Soraya Arnelas está muy ilusionada con la llegada de su segunda hija, Olivia. Hace meses que la artista compartió la feliz noticia con sus seguidores y, desde entonces, no ha dejado de mostrar los avances del embarazo. En su última intervención en Instagram, ha confesado que durante estos meses ha tenido una grave dolencia de lumbares.

"Yo pensaba que era por la posición en la que la niña venía colocada", ha narrado la concursante de Eurovisión, que estaba convencida que era un problema muscular a raíz del embarazo. Sin embargo, tras comentarlo con una amiga suya ha descubierto la razón y, más importante, la cura.

Según explica Soraya, una conocida embarazada acudió al fisioterapeuta con la misma queja y el especialista le preguntó si bebía suficiente agua.

"Yo tengo que reconocer que bebía bastante poca agua. Desde hace dos días estoy bebiendo mucho y los problemas lumbares han desaparecido. Por lo que el problema, en mi caso, era la deshidratación", ha contado.

La intérprete ha reconocido que desconoce "cómo está ligado las lumbares con la hidratación" y que, al principio, era bastante "escéptica" de este sencillo remedio. "He querido compartir esto con vosotras porque me ha parecido muy curioso, aunque puede que no sea en todos los casos".

Soraya también se ha confesado muy contenta por que ya ha sido vacunada de la segunda dosis, después de las dudas sobre las vacunas en embarazadas, y que no ha tenido ningún efecto secundario: "Tengo suerte, me encuentro muy bien".