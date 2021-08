Cs reconoce que le disgusta la renuncia a los toros en Guadalajara y dice al PP que no es momento de pedir dimisiones

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara y concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rafael Pérez Borda, ha reconocido que a su formación "no le gusta" que este año la capital alcarreña no tenga feria taurina pero tiene claro que la concejala de Festejos, Sara Simón, ha hecho todo lo que estaba en su mano para que no fuera así y "fiascos de estos nos pueden pasar a todos".