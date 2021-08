Lydia Lozano y Laura Fa limarán asperezas en los fogones de 'La última cena'

Tras el cocinado de Tom Brusse y Melyssa Pinto, este jueves 35 de agosto Telecinco emitirá una nueva entrega de La última cena, el concurso culinario de Mediaset. Así, desde las 23:00 se podrá ver el programa, que en esta ocasión traerá a dos colaboradoras de Sálvame diario que no se llevan precisamente bien: Laura Fa y Lydia Lozano.

Ambas suelen defender posturas muy distintas. Lozano cree que Fa le habla por encima del hombro, mientras que la aludida cree que Lozano le echa la culpa de todo y no hace autocrítica.

“La admiro muchísimo, me parece que es buenísima... pero no es para mí lo que ella tiene, no sabría yo llevarlo. Te ha de gustar la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta muchísimo más vivir”, dijo también Fa sobre su compañera tras un reciente enfrentamiento entre ellas.

Tras él, ambas mantienen una relación bastante fría, según avanzó la colaboradora en Sálvame. "A lo mejor me llama clasista por servir un buen plato", dijo por su parte Lozano, con sorna. Cabe destacar que esta es toda una veterana en el concurso, pues participó en la primera edición, aunque en esa ocasión fue junto a Kiko Matamoros.

La madrileña guarda un muy buen recuerdo de esa experiencia. Ahora toca esperar para saber si mantiene esa visión positiva de esta edición del programa. "Sé lo que va a pasar... yo no sé cocinar y voy a tener que aguantar lecciones todo el rato", predijo al respecto una resignada Laura Fa.