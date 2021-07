Laura Fa estalla tras la victoria de Olga Moreno: "Ha triunfado la violencia y, sobre todo, ha triunfado Telecinco"

Laura Fa es una de las colaboradoras de Sálvame que más ha defendido a Rocío Carrasco. Por ello, no se ha hecho esperar su reacción a la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021, y lo ha hecho a través de un artículo en El Món de la Tele, blog personal en el que se sincera sobre sus pensamientos, por mucho que eso moleste a algunos de sus compañeros y genere polémica en Telecinco.

Y el último de ellos no podía ser menos, pues no se ha mostrado nada de acuerdo con la elección de la ganadora del reality. "Tres días me ha costado digerir que España es un país machista y que no hemos aprendido nada", comienza escribiendo la periodista.

"Es un claro golpe de puño a todos aquellos que habíamos defendido a Rocío Carrasco", apunta. "Algunos teníamos fe en la especie humana. Pero nada. Se ha demostrado que no podemos ser más ignorantes".

"Somos una panda de ignorantes que nos merecemos la extinción total", sentencia. Después, la tertuliana destaca que ha sido una de las ediciones más "aburridas", pero lo que le preocupa es que "ha triunfado la violencia y, sobre todo, ha triunfado la cadena, Telecinco".

"No es que Olga no fuese una superviviente correcta, pero es que no fue mérito suyo. Ganó Supervivientes Antonio David gracias a las 10 líneas de recarga de móviles y ganó la derecha más extremista de este país, la cual niega la violencia de género y aplaude la violencia vicaria", continúa la periodista.

Laura Fa, sin embargo, sostiene que no ha habido tongo, como muchos piensan: "Somos unos ingenuos. Creemos que no puede ser que tengamos una sociedad de mierda y tan podrida, buscamos que la culpa sea de los intereses económicos y no de esos seres que conviven con nosotros. No amigos, no hay trampa. No ha sido Telecinco quien ha premiado a Antonio David, hemos sido nosotros los que nos hemos cubierto de gloria. Bueno, vosotros".

En cuanto a la aparición de David Flores, el hijo de menor de Rocío Carrasco, asegura que alucinó, pues no estuvo a la salida de su padre de GH VIP 7 ni a la de su hermana, Rocío Flores, de Supervivientes 2020. "El niño sube a plató y recita de memoria su discurso, porque no dudéis que fueron unas palabras totalmente preparadas", apunta.

"Siento impotencia. Rabia. Soledad. Siento agotamiento y vergüenza", señala Laura Fa. "Creía que estábamos haciendo historia y que la prensa del corazón estábamos al alza. No es así. Queda mucho por cambiar. El patriarcado vuelve a ganar una batalla, pero no la guerra. ¡Seguimos la lucha!".