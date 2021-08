Alba Carrillo reaviva la polémica del tongo en 'Supervivientes' con la victoria de Olga Moreno

Tom Brusse y Melyssa Pinto fueron los encargados de cocinar los tres platos que presentaron en La última cena este jueves. La expareja compartía plató de nuevo después de salir de Supervivientes.

Sin embargo, la protagonista más destacada de la noche fue Alba Carrillo por los continuos comentarios que realizó en torno a diversos temas. El más polémico, sin duda, fue el referido hacia la victoria de Olga Moreno en el reality.

"A ver, yo estoy intentando votar a Melyssa, pero me pasa como en Supervivientes, que no me llegan los mensajes", expresó en tono de broma.

La ironía que le caracteriza también fue utilizada para soltar esta pulla hacia el programa que tuvo ciertos problemas a la hora de recibir los votos para Melyssa y Gianmarco en la final de la última edición de Supervivientes.

De esta manera, mostró su apoyo a la influencer, tanto en La última cena como a lo largo de su participación en su último concurso.

En redes sociales, los usuarios alabaron las palabras de la colaboradora, denominándola como "ama" y "reina".