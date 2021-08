Galiana reitera que la plaza del Ayuntamiento se cerrará en la 'cremà' y disuade de acudir a verla

Galiana ha insistido en recordar que la 'cremà' en esta zona tendrá lugar sin público para evitar concentraciones de gente por la pandemia. Así, ha destacado que habrá vallas y ha resaltado que aunque alguien se desplace hasta este enclave para presenciar este acto, con el que concluirán las fiestas falleras de este año, no podrá ver nada.

"Tal y como está el dispositivo, creo que aunque te pongas detrás de la valla no verás nada", ha expuesto el edil, que ha considerado que "no tiene ningún sentido" que "alguien quiera estar detrás de la valla para no ver nada".

El responsable municipal, que ha participado esta jornada en la presentación de los Puntos Violeta que se habilitarán en la capital valenciana por la celebración de los actos falleros 2021, se ha pronunciado de este modo preguntado por si habrá aglomeraciones de publico par ver la 'cremà' de las fallas del Ayuntamiento de València.

"Lo que vamos a hacer es para eso, para no tener aglomeraciones", ha subrayado el titular de Cultura Festiva y de la JCF. "Sabéis que la 'cremà' de la falla del Ayuntamiento es multitudinaria e igual que hemos quitado las 'mascletaes' de la Plaza del Ayuntamiento por las aglomeraciones, con la misma historia vamos a cerrar la plaza para la 'cremà'", ha agregado.

Carlos Galiana ha recordado que este año en este espacio habrá un total de seis monumentos infantiles, dado que debido a las obras que se ejecutan en la Plaza de la Reina y en el entorno del Mercado Central las fallas de las comisiones de estas demarcaciones se 'plantarán' en la del Ayuntamiento. De este modo, se contará en este lugar con las dos fallas municipales -grande e infantil-, con las dos de la Plaza de la Reina -grande e infantil-- y con las dos del Mercado -grande e infantil-.

"Recordar que no solo tenemos la 'cremà' de la falla del Ayuntamiento. Por cuestiones de las obras de la Plaza de la Reina y del entorno del Mercado Central tenemos la falla del Mercado y de la Reina aquí al lado", ha aseverado el concejal, que ha hablado también de la proximidad, por su ubicación, de la de Telefónica.

Con todo, Galiana ha repetido que se va a "cerrar la plaza" y ha subrayado que acudir a ver la 'cremà' y "estar detrás de la valla no sirve para nada porque no se ve nada".

Preguntado por si el monumento de la Plaza del Mercado se podrá montar bien en la del Ayuntamiento y por si los maceteros que hay impedirán su montaje, el edil ha explicado que la "del Mercado Central podrá plantarse sin ningún problema" y ha asegurado que "si hay algún macetero se quitará, como se hace en otras fallas".

"En muchas fallas hay bolardos y se quitan para que puedan 'plantar', incluso, se quitan semáforos. No hay ningún problema", ha afirmado el titular de Cultura Festiva y de la Junta Central Fallera.

CORRETGERIA

Por otra parte, preguntado por la 'plantà' de la falla de Corretgeria ha respondido que ese es un asunto "más complejo" y ha aseverado que se está "trabajando en él desde el minuto uno". "Tenemos comunicación directa con ellos. No digo a diario pero casi. Hemos estado mirando diferentes localizaciones", ha dicho, a la vez que ha avanzado que este miércoles se propondrá "otra localización".

No obstante, Galiana ha resaltado que hay más de 380 fallas y que se están planteando este tipo de problemas para "una". "Una solo", ha expuesto. Tras ello, ha apuntado que se ha estado "mirando todo el tema del centro" y "todo lo que afecta a las obras", ante la llegada de los actos falleros, y ha asegurado que "se ha ido solventando".

NIT DE L'ALBÀ

Respecto al disparo de la Nit de l'Albà ha señalado que se trata de "un acto que se recupera por parte de la falla Na Jordana, que ya existía antes" y que se está haciendo en los últimos años como previa a la 'plantà' de los monumentos.

"Creo que tampoco hay ninguna confusión. Simplemente es un momento puntual que da salida a la 'plantà' grande. No creo que haya mayor problema. En todo caso, no he recibido ninguna comunicación al respecto", ha añadido.