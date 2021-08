Guardia Civil investiga la muerte o por desatención de varios perros que dejaron en vacaciones a un cuidador en El Álamo

La Guardia Civil está investigando desde hace unos días la denuncia presentada en el cuartel de Navalcarnero por varios vecinos de la localidad de Él Álamo sobre la muerte, desaparición o maltrato animal por "desatención" de sus perros, que dejaron durante sus vacaciones estivales en una residencia canina a cargo de un cuidador, han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Madrid.

El investigado explicó a algunos dueños que sus mascotas habían enfermado, escapado o muerto durante sus vacaciones pero luego comprobaron que supuestamente el cuidador no había aparecido por las instalaciones durante días, por lo que muchos canes fallecieron por deshidratación durante la ola de calor y otros están enfermos por desnutrición. Sobre los 'escapados', temen que sufrieron el mismo destino.

Por ello, los vecinos afectados se concentraron el lunes frente a la supuesta residencia canina para pedir explicaciones. "No vamos a parar hasta que se haga justicia. No sabemos dónde está el supuesto cuidador, está desaparecido, pero queremos explicaciones. Los perros no tenían comida ni bebida. Pensar en esta crueldad no tiene nombre", afirmaron algunos de ellos a 'Telemadrid'.

El concejal de Medio Ambiente de El Álamo, Antonio Gómez (Vox), ha emitido un videocomunicado sobre los "desagradables incidentes" indicando que el servicio de recogida animal fue adjudicado a una escuela canina, "que en ningún momento ha tenido animales en residencia en las instalaciones en las que se han producido los desafortunados hechos".

El Ayuntamiento ha abierto diligencias para depurar responsabilidades respecto a los hechos ocurridos y judicialmente también se ha actuado, así como por vía administrativa, por lo que piden no difundir en redes sociales información equivocada y confusa. "Nos solidarizamos con los afectados y lamentamos sinceramente los hechos y actuaremos con diligencia debida contra el responsable de los hechos", ha añadido.