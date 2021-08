Ben Affleck es pillado mirando anillos de compromiso: pueden sonar campanas de boda para Jennifer Lopez

El actor Ben Affleck ha sido visto por varios fotógrafos mientras pasaba por una de las tiendas de Tiffany and Co en Century City (California) junto su hijo, Samuel, y su madre, Sam, según ha informado Page Six.

Esta salida de compras de Affleck, que parece haber tomado nota de posibles anillos de compromiso, tiene lugar dos días después de que, junto a su pareja Jennifer Lopez, acudiera a una reunión familiar para pasar el día en el Castillo Mágico de Los Ángeles.

La pareja estaba acompañada por los tres hijos que Affleck tiene con su exeesposa, Jennifer Garner, y los mellizos que Lopez comparte con su exmarido Marc Anthony. Según aclaró una fuente a la revista People, "no están tratando de apresurar nada, pero quieren que todos los niños se conozcan".

Entre tantos planes familiares, la pareja también llevó a los niños a disfrutar de una representación de Hamilton en el Teatro Hollywood Pantages, además del viaje que realizaron a St. Tropez por el 52 cumpleaños de la actriz.

"Bennifer" parece estar cada vez más cerca del "sí, quiero", y así lo han demostrado: desde el planteamiento de una mudanza juntos, hasta la posible opción de ampliar la familia a través de gestación subrogada. Está por ver si, finalmente, Ben Affleck se decide por un anillo para la mano de JLo.