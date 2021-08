Coto (Vox) pide a Canteli (PP) y a Costillas (Cs) que "se aclaren" sobre las corridas de toros

Después de que la alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), decidiese no renovar más el contrato de la Feria Taurina de Begoña, Canteli declaró que se equivocaba. Descartó además hacerlas en Oviedo, porque cuando se celebraron la gente no iba. Este lunes, al ser preguntado por el asunto, Costillas ha dicho que Oviedo ni siquiera tiene plaza de toros en condiciones y ha dicho que no se puede gobernar prohibiendo, algo que a su juicio hizo la alcaldesa de Gijón.

"Pedimos a Canteli y Costillas que se aclaren, uno rechazando rotundamente los toros para Oviedo y el otro abriéndoles una matizadísima puerta que no se cree nadie con la que ha querido colarse en el debate", ha dicho Coto.

A juicio de Coto, Canteli "choca contra su propio partido", el PP, que está recogiendo firmas en Gijón para mantener el espectáculo. En el caso de Costillas, su trayectoria "retrata unas claras preferencias por las culturas alternativas y seudo-culturas vinculadas a la izquierda", ha añadido la portavoz de Vox.